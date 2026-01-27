  1. В Україні

На Одещині викрили ділків, які організували 27 нелегальних гральних закладів

23:12, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Незаконні заклади працювали без ліцензій і без сплати податків.
На Одещині викрили ділків, які організували 27 нелегальних гральних закладів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантам інкримінують забезпечення роботи мережі нелегальних гральних закладів та легалізацію 14,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Встановлено, що підозрювані приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вони вели облік гравців та інформували клієнтів про бонусні програми й акції.

Незаконні заклади працювали без ліцензій і без сплати податків. Потрапити до приміщень могли лише перевірені клієнти — за попереднім телефонним дзвінком. Організували роботу 27 незаконних гральних залів двоє фігурантів. Вони залучили до протиправної діяльності молодь віком від 18 до 35 років, яка приймала ставки, супроводжувала клієнтів і фактично забезпечувала проведення азартних ігор.

Крім того, підозрювані налагодили взаємодію з представниками ігрових платіжних систем. В обмін на перерахування коштів вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальних активів. За час незаконної діяльності ігрових залів фігуранти встигли легалізували 14,2 млн грн.

Під час обшуків у гральних закладах детективи БЕБ вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Загальна вартість вилученого майна становить понад 33 млн грн. З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, на вилучене майно накладено арешт.

Шістьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бюро економічної безпеки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]