На Одещині викрили ділків, які організували 27 нелегальних гральних закладів

Незаконні заклади працювали без ліцензій і без сплати податків.

На Одещині правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно співорганізатора, двох менеджерів та трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантам інкримінують забезпечення роботи мережі нелегальних гральних закладів та легалізацію 14,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що підозрювані приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Також вони вели облік гравців та інформували клієнтів про бонусні програми й акції.

Незаконні заклади працювали без ліцензій і без сплати податків. Потрапити до приміщень могли лише перевірені клієнти — за попереднім телефонним дзвінком. Організували роботу 27 незаконних гральних залів двоє фігурантів. Вони залучили до протиправної діяльності молодь віком від 18 до 35 років, яка приймала ставки, супроводжувала клієнтів і фактично забезпечувала проведення азартних ігор.

Крім того, підозрювані налагодили взаємодію з представниками ігрових платіжних систем. В обмін на перерахування коштів вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальних активів. За час незаконної діяльності ігрових залів фігуранти встигли легалізували 14,2 млн грн.

Під час обшуків у гральних закладах детективи БЕБ вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Загальна вартість вилученого майна становить понад 33 млн грн. З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, на вилучене майно накладено арешт.

Шістьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

