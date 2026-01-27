Правительство изменило порядок тылового обеспечения Госспецтрансслужбы

Закупки для Госспецтрансслужбы будет осуществлять Агентство оборонных закупок ДОТ.

Недавно Кабинет Министров принял решение, согласно которому Агентство оборонных закупок ДОТ будет отвечать за тыловое обеспечение Государственной специальной службы транспорта Украины. В рамках этого решения Агентство будет осуществлять закупку продуктов питания, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно принятому решению, Госспецтрансслужба будет формировать перечни и определять необходимые объемы товаров и услуг, тогда как Агентство возьмет на себя полный закупочный цикл — от предконтрактной подготовки до завершения поставок военнослужащим Госспецтрансслужбы.

Финансирование закупок будет осуществляться в пределах действующего бюджета Госспецтрансслужбы и по состоянию на сейчас составляет около 2,9 млрд грн в год.

«Передача тыловых закупок Госспецтрансслужбы Агентству позволяет Службе сосредоточиться на выполнении своих основных задач. В то же время мы берем на себя ответственность за системное и прозрачное обеспечение в пределах их бюджета», — отметил директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

С учетом специфики этого военного формирования на текущем этапе определено, что Агентство будет закупать продукты питания по комплектам, а вещевое имущество — с учетом функциональных и эксплуатационных особенностей Государственной специальной службы транспорта Украины.

Все остальные закупочные процессы и инструкции остаются без изменений. В частности, контроль качества товаров для Госспецтрансслужбы, как и для воинских подразделений ВСУ, будет осуществлять Главное управление государственного гарантирования качества.

