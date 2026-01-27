Уряд змінив порядок тилового забезпечення Держспецтрансслужби

Закупівлі для Держспецтрансслужби здійснюватиме Агенція оборонних закупівель ДОТ.

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив рішення, за яким Агенція оборонних закупівель ДОТ відповідатиме за тилове забезпечення Державної спеціальної служби транспорту України. У межах цього рішення Агенція здійснюватиме закупівлю продуктів харчування, речового забезпечення та пально-мастильних матеріалів. Про це повідомили у Міноборони.

Згідно з ухваленим рішенням, Держспецтрансслужба формуватиме переліки та визначатиме необхідні обсяги товарів і послуг, тоді як Агенція братиме на себе повний закупівельний цикл – від передконтрактної підготовки до завершення постачання військовим Держспецтрансслужби.

Фінансування закупівель здійснюватиметься в межах чинного бюджету Держспецтрансслужби і становить станом на зараз близько 2,9 млрд грн на рік.

«Передача тилових закупівель Держспецтрансслужби до Агенції дозволяє Службі зосередитися на виконанні своїх основних завдань. Натомість ми беремо на себе відповідальність за системне та прозоре постачання в межах їхнього бюджету», – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

З урахуванням специфіки цього військового формування на поточному етапі визначено, що Агенція закуповуватиме продукти харчування за комплектами, а речове майно – з урахуванням функціональних та експлуатаційних особливостей Державної спеціальної служби транспорту України.

Усі інші закупівельні процеси та інструкції залишаються незмінними. Зокрема, контроль якості товарів для Держспецтрансслужби, як і для військових підрозділів ЗСУ, здійснюватиме Головне управління державного гарантування якості.

