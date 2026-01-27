  1. В Україні

Уряд змінив порядок тилового забезпечення Держспецтрансслужби

16:51, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Закупівлі для Держспецтрансслужби здійснюватиме Агенція оборонних закупівель ДОТ.
Уряд змінив порядок тилового забезпечення Держспецтрансслужби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нещодавно Кабінет Міністрів ухвалив рішення, за яким Агенція оборонних закупівель ДОТ відповідатиме за тилове забезпечення Державної спеціальної служби транспорту України. У межах цього рішення Агенція здійснюватиме закупівлю продуктів харчування, речового забезпечення та пально-мастильних матеріалів. Про це повідомили у Міноборони. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з ухваленим рішенням, Держспецтрансслужба формуватиме переліки та визначатиме необхідні обсяги товарів і послуг, тоді як Агенція братиме на себе повний закупівельний цикл – від передконтрактної підготовки до завершення постачання військовим Держспецтрансслужби.

Фінансування закупівель здійснюватиметься в межах чинного бюджету Держспецтрансслужби і становить станом на зараз близько 2,9 млрд грн на рік.

«Передача тилових закупівель Держспецтрансслужби до Агенції дозволяє Службі зосередитися на виконанні своїх основних завдань. Натомість ми беремо на себе відповідальність за системне та прозоре постачання в межах їхнього бюджету», – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

З урахуванням специфіки цього військового формування на поточному етапі визначено, що Агенція закуповуватиме продукти харчування за комплектами, а речове майно – з урахуванням функціональних та експлуатаційних особливостей Державної спеціальної служби транспорту України.

Усі інші закупівельні процеси та інструкції залишаються незмінними. Зокрема, контроль якості товарів для Держспецтрансслужби, як і для військових підрозділів ЗСУ, здійснюватиме Головне управління державного гарантування якості.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]