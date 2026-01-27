  1. В Украине

Какие законодательные изменения в пенсиях, соцстраховании и больничных приняли в 2025 году

20:12, 27 января 2026
В 2025 году Комитет по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов проработал и инициировал законодательные изменения в сфере пенсионного обеспечения и общеобязательного государственного социального страхования.
В 2025 году Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассматривал проблемные вопросы в сфере пенсионного обеспечения и государственного социального страхования.

В Комитете был проработан ряд соответствующих законопроектов, которые в итоге стали законами по решению Верховной Рады:

– Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины» № 4280-IX от 27.02.2025 (введён в действие с 01.01.2026);

– Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей назначения и выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка» № 4455-IX от 15.05.2025 (вступил в силу с 07.09.2025);

– Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” относительно усовершенствования порядка выдачи, продления и контроля обоснованности выдачи листков нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для их формирования» № 4683-IX от 05.11.2025;

– Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника» № 4697-IX от 03.12.2025 (вступил в силу с 26.01.2026).

В 2025 году были устранены правовые пробелы в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования. В частности, были урегулированы вопросы социальных гарантий и страхового стажа для лиц, ставших жертвами незаконного лишения свободы вследствие войны, а также ограничена выплата пенсий лицам, осуждённым за преступления против национальной безопасности и международного правопорядка.

Также был уточнён порядок выдачи и проверки больничных листов, а также условия зачисления в страховой стаж периодов незаконного увольнения с работы.

Верховная Рада Украины страховка пенсия больничные

