Які законодавчі зміни у пенсіях, соцстрахуванні та лікарняних ухвалили у 2025 році

У 2025 році Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів опрацював і ініціював законодавчі зміни у сфері пенсійного забезпечення та загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році у Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглядав проблемні питання у сфері пенсійного забезпечення та державного соцстрахування.

У Комітеті було опрацьовано низку відповідних законопроектів, які у підсумку стали законами за рішенням Верховної Ради:

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України» № 4280-IX від 27.02.2025 (введено в дію з 01.01.2026);

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей призначення і виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку» № 4455-IX від 15.05.2025 (набрав чинності з 07.09.2025);

- Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо удосконалення порядку видачі, продовження та контролю за обґрунтованістю видачі листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування» № 4683-IX від 05.11.2025;

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника» № 4697-IX від 03.12.2025 (набрав чинності з 26.01.2026).

У 2025 році були усунені правові прогалини у сфері пенсій та соцстрахування. Зокрема, врегулювали питання соцгарантій і страхового стажу для осіб, які стали жертвами незаконного позбавлення волі через війну, а також обмежили виплату пенсій тим, кого засудили за злочини проти нацбезпеки й міжнародного правопорядку.

Також уточнено порядок видачі та перевірки лікарняних, а ще — умови зарахування до страхового стажу періодів незаконного звільнення з роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.