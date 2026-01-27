НАПК выявило нарушения в декларациях Кузина, Иванисова, Бугрова – полный список

НАПК в 2025 году завершило 970 полных проверок деклараций, нарушения выявили более чем в половине.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2025 году завершило 970 полных проверок деклараций. Отбор деклараций осуществлялся по риск-ориентированному подходу, что позволило охватить должностных лиц различных сфер и категорий, а также выявить нарушения при декларировании наличных денег и криптовалюты, скрытые активы, в частности оформленные на третьих лиц или за рубежом. Об этом сообщили в НАПК.

По итогам проверок в 505 декларациях, что составляет 56% от завершенных, установлены недостоверные сведения на 3,8 млрд грн, признаки незаконного обогащения на 463,2 млн грн и необоснованность активов на более 129 млн грн.

Сравнение с предыдущими годами

Руководительница Управления проведения полных проверок НАПК Юлия Куликова отметила, что в 2021 году признаки недостоверного декларирования выявляли только в 27% завершенных проверок — из 1043 деклараций нарушения установили в 282. Тогда только одна проверка завершилась с фиксацией признаков незаконного обогащения, восемь — с признаками необоснованности активов, а обвинительные приговоры судами не выносились. По ее словам, применение в 2025 году риск-ориентированного подхода существенно повысило эффективность проверок.

Передача материалов в правоохранительные органы

По результатам полных проверок в 2025 году НАПК направило в компетентные органы 369 обоснованных заключений о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 368-5 и 366-2 Уголовного кодекса Украины, а также 124 заключения по признакам административного правонарушения по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП. В Специализированную антикоррупционную прокуратуру направили 19 материалов по установленным признакам необоснованности активов.

Уголовные производства и судебные решения

В 2025 году по материалам полных проверок органы досудебного расследования начали 258 уголовных производств по фактам недостоверного декларирования и незаконного обогащения. Еще 66 обоснованных выводов приобщили к уже открытым производствам. В суд направили 21 обвинительный акт по ст. 366-2 УК Украины. Суды вынесли 12 обвинительных приговоров, 11 из которых вступили в законную силу.

В целом после восстановления функций НАПК по финансовому контролю в суд направили 51 обвинительный акт, вынесли 12 обвинительных приговоров, а в одном уголовном производстве лицо освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

Примеры судебных приговоров

Высший антикоррупционный суд признал виновным депутата Харьковского областного совета в недостоверном декларировании на 10,9 млн грн. Суд установил, что он скрыл элитный автомобиль, корпоративные права, доходы свои и жены, а также не указал финансовые обязательства и расходы. Ему назначили один год лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на год.

Виноградовский районный суд Закарпатской области признал виновной главу областного центра медико-социальной экспертизы в недостоверном декларировании земельного участка стоимостью более 16 млн грн, который принадлежал ее мужу. Суд назначил штраф в 68 тыс. грн и запретил занимать руководящие должности сроком на год.

Соборный районный суд Днепра признал виновным и.о. директора областного клинического центра медико-социальной экспертизы, который не задекларировал недвижимость, автомобиль, средства на счетах и другие активы. Ему назначили штраф 51 тыс. грн и запрет занимать руководящие должности в течение года.

Аналогичные приговоры в 2025 году вынесли суды Винницкой, Сумской, Ровенской и Хмельницкой областей в отношении депутатов местных советов за недостоверное декларирование денежных активов, недвижимости, транспортных средств и доходов членов семьи.

Производства, находящиеся на рассмотрении

На данный момент в судах рассматриваются 38 уголовных производств этой категории по материалам полных проверок, завершенных в 2024–2025 годах. Кроме того, в 2025 году по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП суды привлекли к административной ответственности 14 человек.

ТОП-5 должностных лиц с признаками незаконного обогащения

Бывший заместитель Генерального прокурора Вербицкий Дмитрий Анатольевич - должностное лицо не смог подтвердить происхождение средств на сумму более 30,2 млн грн, за счет которых члены его семьи приобрели объекты недвижимости в Турции, жилые дома в Одессе и Киеве (в декларации за 2023 год). Материалы приобщены к продолжающемуся уголовному производству, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ);

Бывший начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области Крупа Александр Владимирович - установлены признаки незаконного обогащения на сумму более 19,5 млн грн в декларации за 2022 год. Чиновник не задекларировал средства в размере более 500 тыс. долл. США, которые предоставил жене для хранения на банковских счетах в Австрии, открытых на ее имя. Обоснованное заключение направлено в НАБУ, уголовное производство продолжается;

Бывший заместитель городского головы Днепровского городского совета Сидоренко Александр Николаевич - установлены признаки незаконного обогащения на сумму более 8,9 млн грн в декларации за 2022 год. Чиновник способствовал приобретению значительного количества активов, оформленных на «бывшую» жену. Среди активов: два нежилых помещения, два гаража, торговые павильоны в г. Днепр, корпоративные права стоимостью более 1,5 млн грн, автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus RX 350, а также ряд объектов недвижимости в Барселоне. Экс-чиновнику заочно вручено подозрение по ст. 366-2 УК Украины;

Депутат Закарпатского областного совета Кеменяш Александр Михайлович - чиновник не смог подтвердить происхождение части средств в размере более 17,8 млн грн, использованных им для приобретения права требования по договору займа на сумму более 17 млн грн (в декларации за 2021 год). Обоснованное заключение направлено в НАБУ, расследование в уголовном производстве продолжается;

И.о. председателя Обуховского городского совета Киевской области, секретарь этого городского совета Ильенко Лариса Александровна - должностное лицо не смогла подтвердить происхождение 16,8 млн грн наличных средств и средств, потраченных на приобретение трех земельных участков и жилого дома в с. Козин Киевской области (в декларации за 2023 год). Обоснованное заключение направлено в органы Национальной полиции Украины (НПУ), расследование в рамках уголовного производства продолжается.

ТОП-5 должностных лиц с признаками необоснованности активов

Народный депутат Украины Иванисов Роман Валерьевич - чиновник не смог подтвердить происхождение средств в размере 2,1 млн грн, за которые его жена приобрела три земельных участка в Киевской области (в декларации за 2023 год). Материалы переданы в САП;

Заместитель Министра здравоохранения Украины Кузин Игорь Владимирович - чиновник не подтвердил происхождение части средств в размере более 3,1 млн грн, потраченных на приобретение двух земельных участков и двух объектов недвижимости в Киевской области (в декларации за 2022 год). САП предъявлен иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства;

Директор Департамента финансов Одесской областной государственной администрации Зинченко Марина Анатольевна - должностное лицо не подтвердила происхождение 7,3 млн грн, за счет которых ее несовершеннолетний сын приобрел 37 земельных участков (в декларации за 2022 год). Материалы переданы в САП;

Бывший начальник сектора медицинского обеспечения Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области Кравец Наталья Владимировна - должностное лицо не подтвердила происхождение 2,6 млн грн, за счет которых она приобрела автомобиль Toyota Rav 4, земельный участок и объект незавершенного строительства (в декларации за 2023 год). Материалы переданы в САП;

Депутат Славутского городского совета Несен Владимир Анатольевич - должностное лицо не подтвердило происхождение 6,1 млн грн, за счет которых он внес вклад в уставный капитал общества (в декларации за 2022 год). Материалы переданы в САП.

ТОП-5 должностных лиц, проверки деклараций которых завершились установлением признаков недостоверных сведений:

Бывший судья Верховного суда Пошва Богдан Николаевич - в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 5,3 млн грн, среди прочего декларант необоснованно увеличил остатки средств на банковских счетах на сумму более 4,9 млн грн. Обоснованное заключение направлено в НАБУ, досудебное расследование продолжается;

Бывший председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Исаенко Роман Николаевич - в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 9 млн грн. Среди прочего чиновник не смог подтвердить источники происхождения наличных средств у члена семьи жены на 1,6 млн грн и указал недостоверные сведения о займе жены на сумму более 2,8 млн грн. Обоснованное заключение направлено в НАБУ и приобщено к продолжающемуся уголовному производству;

Бывший заместитель начальника Южного офиса Госаудитслужбы Хандусенко Дмитрий Игоревич - чиновник не смог подтвердить наличие у него наличных средств на сумму более 8 млн грн (в декларациях за 2023 и 2024 годы). Обоснованное заключение направлено в Государственное бюро расследований (ГБР), досудебное расследование продолжается;

Бывший посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Щерба Анатолий Анатольевич - в декларации за 2023 год чиновник «забыл» указать сведения о квартире в Испании стоимостью более 11,1 млн грн, в которой проживал вместе с женой. Обоснованное заключение направлено в НПУ, досудебное расследование продолжается;

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Бугров Владимир Анатольевич - в декларации за 2023 год чиновник не задекларировал автомобиль, который использовал в отчетном периоде, полученные им и женой доходы. НПУ составлен административный протокол и направлен в суд.

ТОП-5 деклараций, в которых установлены наибольшие суммы скрытых активов и другие признаки недостоверных сведений

Заместителя генерального директора государственного предприятия «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» Карпенко Сергей Русланович — в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 229,4 млн грн. Чиновник скрыл сведения о криптовалюте и не подтвердил достоверность сведений о средствах, переданных третьим лицам в качестве инвестиций в криптоактивы. Обоснованное заключение направлено в НПУ, досудебное расследование продолжается;

Бывший депутат Броварского городского совета Шапран Сергей Валентинович - в декларации за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 193,5 млн грн. Чиновник указал недостоверные сведения о своей доле в уставном капитале общества, «забыл» о полученном им доходе от продажи автомобиля и собственных финансовых обязательствах. Обоснованное заключение направлено в НПУ, досудебное расследование продолжается;

Бывший заместитель директора Полесского лесного офиса ГП «Леса Украины», депутат Ровенского областного совета Сухович Виталий Николаевич — чиновник не смог объяснить происхождение 116 млн грн, которые находились у него на безвозмездном «хранении» с правом пользования (в декларации за 2023 год). Обоснованное заключение направлено в НАБУ;

Бывший депутат Запорожского областного совета Кальцев Сергей Федорович - чиновник, среди прочего не смог объяснить происхождение средств жены на сумму 50 млн грн (в декларации за 2022 год). Обоснованное заключение направлено в НАБУ;

Депутата Черкасского городского совета Евпак Виктор Николаевич - в декларации за 2024 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 49,2 млн грн. В частности, чиновник, среди прочего, «забыл» задекларировать жилой дом в г. Черкассы стоимостью почти 9 млн грн, полученные дивиденды от собственных компаний, зарегистрированных в США, в размере 39,4 млн грн. Обоснованное заключение направлено в НПУ, продолжается досудебное расследование.

ТОП-5 сфер деятельности декларантов, в декларациях которых установлены нарушения:

217 деклараций поданы должностными лицами органов местного самоуправления (деятельность таких лиц связана с широким спектром сфер деятельности - бюджетной, земельной, восстановлением территорий и т.д.), из них: одним заместителем председателя областного совета, четырьмя председателями городских советов, двумя секретарями городских советов, одним председателем районного совета, двумя председателями поселковых советов, одним сельским головой, пятью заместителями городского головы, четырьмя старостами, 22 - депутатами областных советов; 164 - депутатами местных советов, одиннадцатью работниками аппаратов городских советов;

43 - работниками органов Национальной полиции Украины;

41 - руководством государственных (19) и коммунальных (22) предприятий;

27 - работниками судебной системы, из них 15 - судьями;

18 - работниками таможенной и налоговой службы.

ТОП-5 регионов (по проценту из числа проверенных деклараций, в которых выявлены нарушения):

в 10 из 13 проверенных деклараций, поданных должностными лицами Житомирской области (77%);

в 72 из 96 — Днепропетровской области (75%);

в 33 из 46 — Хмельницкой области (72%);

в 12 из 17 — Сумской области (71%);

в 16 из 23 — Ровенской области (70%).

Наибольшее количество деклараций в 2025 году проверили в Киеве — 304. В каждой третьей из них, или в 32%, установили признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения или необоснованности активов.

