НАЗК виявило порушення в деклараціях Кузіна, Іванісова, Бугрова – повний список

НАЗК у 2025 році завершило 970 повних перевірок декларацій, порушення виявили у понад половині.

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2025 році завершило 970 повних перевірок декларацій. Відбір декларацій здійснювали за ризик-орієнтованим підходом, що дозволило охопити посадовців різних сфер і категорій, а також виявити порушення під час декларування готівки та криптовалюти, приховані активи, зокрема оформлені на третіх осіб або за кордоном. Про це відзвітували в НАЗК.

За підсумками перевірок у 505 деклараціях, що становить 56% від завершених, встановлено недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн та необґрунтованість активів на понад 129 млн грн.

Порівняння з попередніми роками

Керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК Юлія Кулікова зазначила, що у 2021 році ознаки недостовірного декларування виявляли лише у 27% завершених перевірок — із 1043 декларацій порушення встановили у 282. Тоді лише одна перевірка завершилась із фіксацією ознак незаконного збагачення, вісім — з ознаками необґрунтованості активів, а обвинувальні вироки судами не ухвалювалися. За її словами, застосування у 2025 році ризик-орієнтованого підходу суттєво підвищило ефективність перевірок.

Передача матеріалів до правоохоронних органів

За результатами повних перевірок у 2025 році НАЗК скерувало до компетентних органів 369 обґрунтованих висновків щодо ознак кримінальних правопорушень, передбачених статтями 368-5 та 366-2 Кримінального кодексу України, а також 124 висновки за ознаками адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили 19 матеріалів щодо встановлених ознак необґрунтованості активів.

Кримінальні провадження та судові рішення

У 2025 році за матеріалами повних перевірок органи досудового розслідування розпочали 258 кримінальних проваджень за фактами недостовірного декларування та незаконного збагачення. Ще 66 обґрунтованих висновків долучили до вже відкритих проваджень. До суду скерували 21 обвинувальний акт за ст. 366-2 КК України. Суди постановили 12 обвинувальних вироків, 11 з яких набули законної сили.

Загалом після відновлення функцій НАЗК з фінансового контролю до суду направили 51 обвинувальний акт, винесли 12 обвинувальних вироків, а в одному кримінальному провадженні особу звільнили від відповідальності через сплив строків давності.

Приклади судових вироків

Вищий антикорупційний суд визнав винним депутата Харківської обласної ради у недостовірному декларуванні на 10,9 млн грн. Суд встановив, що він приховав елітний автомобіль, корпоративні права, доходи свої та дружини, а також не зазначив фінансові зобов’язання і видатки. Йому призначили один рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування строком на рік.

Виноградівський районний суд Закарпатської області визнав винною голову обласного центру медико-соціальної експертизи у недостовірному декларуванні земельної ділянки вартістю понад 16 млн грн, яка належала її чоловікові. Суд призначив штраф у 68 тис. грн та заборонив обіймати керівні посади строком на рік.

Соборний районний суд Дніпра визнав винним в.о. директора обласного клінічного центру медико-соціальної експертизи, який не задекларував нерухомість, автомобіль, кошти на рахунках та інші активи. Йому призначили штраф 51 тис. грн і заборону обіймати керівні посади протягом року.

Аналогічні вироки у 2025 році ухвалили суди Вінницької, Сумської, Рівненської та Хмельницької областей щодо депутатів місцевих рад за недостовірне декларування грошових активів, нерухомості, транспортних засобів і доходів членів сім’ї.

Провадження, що перебувають на розгляді

Станом на зараз у судах розглядають 38 кримінальних проваджень цієї категорії за матеріалами повних перевірок, завершених у 2024–2025 роках. Крім того, у 2025 році за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП суди притягнули до адміністративної відповідальності 14 осіб.

ТОП-5 посадовців з ознаками незаконного збагачення

Колишній заступник Генерального прокурора Вербицький Дмитро Анатолійович - посадовець не зміг підтвердити походження коштів на понад 30,2 млн грн, за рахунок яких члени його сім’ї набули об’єкти нерухомості в Туреччині, житлові будинки в Одесі та Києві (у декларації за 2023 рік). Матеріали долучено до триваючого кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ);

Колишній начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Крупа Олександр Володимирович - встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 19,5 млн грн у декларації за 2022 рік. Посадовець не задекларував кошти у розмірі понад 500 тис. дол. США, які надав дружині для зберігання на банківських рахунках в Австрії, відкритих на її ім’я. Обґрунтований висновок скеровано до НАБУ, кримінальне провадження триває;

Колишній заступник міського голови Дніпровської міської ради Сидоренко Олександр Миколайович - встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 8,9 млн грн у декларації за 2022 рік. Посадовець сприяв набуттю значної кількості активів, оформлених на “колишню” дружину. Серед активів: два нежитлові приміщення, два гаражі, торгові павільйони в м. Дніпро, корпоративні права вартістю понад 1,5 млн грн, автомобілі Toyota Land Cruiser та Lexus RX 350, а також низка об’єктів нерухомості в Барселоні. Експосадовцю заочно вручено підозру за ст. 366-2 КК України;

Депутат Закарпатської обласної ради Кеменяш Олександр Михайлович - посадовець не зміг підтвердити походження частини коштів у розмірі понад 17,8 млн грн, використаних ним для набуття права вимоги за договором позики на суму понад 17 млн грн (у декларації за 2021 рік). Обґрунтований висновок направлено до НАБУ, розслідування у кримінальному провадженні триває;

В.о. Голови Обухівської міської ради Київської області, секретар цієї міської ради Ільєнко Лариса Олександрівна - посадовиця не змогла підтвердити походження 16,8 млн грн готівкових коштів та коштів, витрачених на придбання трьох земельних ділянок і житлового будинку в с. Козин Київської області (у декларації за 2023 рік). Обґрунтований висновок скеровано до органів Національної поліції України (НПУ), розслідування у кримінальному провадженні триває.

ТОП-5 посадовців з ознаками необґрунтованості активів

Народний депутат України Іванісов Роман Валерійович - посадовець не зміг підтвердити походження коштів у розмірі 2,1 млн грн, за які його дружина набула три земельні ділянки в Київській області (у декларації за 2023 рік). Матеріали передано до САП;

Заступник Міністра охорони здоров’я України Кузін Ігор Володимирович - посадовець не підтвердив походження частини коштів у розмірі понад 3,1 млн грн, витрачених на придбання двох земельних ділянок та двох об’єктів нерухомості в Київській області (у декларації за 2022 рік). САП пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

Директор Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації Зінченко Марина Анатоліївна - посадовиця не підтвердила походження 7,3 млн грн, за рахунок яких її неповнолітній син набув 37 земельних ділянок (у декларації за 2022 рік). Матеріали передано до САП;

Колишній Начальник сектору медичного забезпечення Головного управління ДСНС України у Вінницькій області Кравець Наталія Володимирівна - посадовиця не підтвердила походження 2,6 млн грн, за рахунок яких вона набула автомобіль Toyota Rav 4, земельну ділянку та об'єкт незавершеного будівництва (у декларації за 2023 рік). Матеріали передано до САП;

Депутат Славутської міської ради Несен Володимир Анатолійович - посадовець не підтвердив походження 6,1 млн грн, за рахунок яких він здійснив внесок до статутного капіталу товариства (у декларації за 2022 рік). Матеріали передано до САП.

ТОП-5 посадовців, перевірки декларацій яких завершились встановленням ознак недостовірних відомостей:

Колишній суддя Верховного суду Пошва Богдан Миколайович - у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5,3 млн грн, серед іншого декларант необґрунтовано збільшив залишки коштів на банківських рахунках на понад 4,9 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до НАБУ, досудове розслідування триває;

Колишній Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Ісаєнко Роман Миколайович - у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 9 млн грн. Серед іншого посадовець не зміг підтвердити джерела походження готівкових коштів у члена сім'ї дружини на 1,6 млн грн та вказав недостовірні відомості щодо позики дружини на понад 2,8 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до НАБУ та долучено до триваючого кримінального провадження;

Колишній заступник начальника Південного офісу Держаудитслужби Хандусенко Дмитро Ігорович - посадовець не зміг підтвердити наявність у нього готівки на понад 8 млн грн (у деклараціях за 2023 та 2024 роки). Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань (ДБР), досудове розслідування триває;

Колишній посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Щерба Анатолій Анатолійович - у декларації за 2023 рік посадовець “забув” вказати відомості про квартиру в Іспанії вартістю понад 11,1 млн грн, в якій проживав разом з дружиною. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ, досудове розслідування триває;

Ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Бугров Володимир Анатолійович - у декларації за 2023 рік посадовець не задекларував автомобіль, який використовував у звітному періоді, отримані ним та дружиною доходи. НПУ складено адміністративний протокол та скеровано до суду.

ТОП-5 декларацій, в яких встановлено найбільші суми прихованих активів та інших ознак недостовірних відомостей

Заступника генерального директора державного підприємства "Виробничого об'єднання південний машинобудівний завод імені О. М.Макарова" Карпенко Сергій Русланович - у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 229,4 млн грн. Посадовець приховав відомості про криптовалюту та не підтвердив достовірність відомостей про кошти, передані третім особам як інвестиції в криптоактиви. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ, досудове розслідування триває;

Колишнього депутата Броварської міської ради Шапран Сергій Валентинович - у декларації за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 193,5 млн грн. Посадовець вказав недостовірні відомості про свою частку в статутному капіталі товариства, “забув” про отриманий ним дохід від продажу авто та власні фінансові зобов'язання. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ, досудове розслідування триває;

Колишнього заступника директора Поліського лісового офісу ДП “Ліси України”, депутата Рівненської обласної ради Сухович Віталій Миколайович - посадовець не зміг пояснити походження 116 млн грн, які знаходились у нього на безоплатному “зберіганні” з правом користування (у декларації за 2023 рік). Обґрунтований висновок скеровано до НАБУ;

Колишнього депутата Запорізької обласної ради Кальцев Сергій Федорович - посадовець, серед іншого не зміг пояснити походження коштів дружини на 50 млн грн (у декларації за 2022 рік). Обгрунтований висновок скеровано до НАБУ;

Депутата Черкаської міської ради Євпак Віктор Миколайович - у декларації за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 49,2 млн грн. Зокрема, посадовець серед іншого “забув” задекларувати житловий будинок у м. Черкаси вартістю майже 9 млн грн, отримані дивіденди від власних компаній, зареєстрованих у США, у розмірі 39,4 млн грн. Обгрунтований висновок скеровано до НПУ триває досудове розслідування.

ТОП-5 сфер діяльності декларантів, в деклараціях яких встановлено порушення:

217 декларацій подані посадовцями органів місцевого самоврядування (діяльність таких осіб пов’язана з широким спектром сфер діяльності - бюджетній, земельній, відновленням територій тощо), з них: одним заступником голови обласної ради, чотирма головами міських рад, двома секретарями міських рад, одним головою районної ради, двома головами селищних рад, одним сільським головою, п’ятьма заступниками міського голови, чотирма старостами, 22 - депутатами обласних рад; 164 - депутатами місцевих рад, одинадцятьма працівниками апаратів міських рад;

43 - працівниками органів Національної поліції України;

41 - керівництвом державних (19) та комунальних (22) підприємств;

27 - працівниками судової системи, з них 15 - суддями;

18 - працівниками митної та податкової служби.

ТОП-5 регіонів (по відсотку з числа перевірених декларацій, в яких виявлено порушення):

у 10 з 13 перевірених декларацій, поданих посадовцями Житомирської області (77%);

у 72 з 96 — Дніпропетровської області (75%);

у 33 з 46 — Хмельницької області (72%);

у 12 з 17 — Сумської області (71%);

у 16 з 23 — Рівненської області (70%).

Найбільшу кількість декларацій у 2025 році перевірили у Києві — 304. У кожній третій із них, або у 32%, встановили ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

