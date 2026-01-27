Гранты для ученых в Украине выросли до 500 тысяч гривен: подписан новый указ

Финансирование выросло почти в пять раз, обновлены конкурсные процедуры и приоритеты исследований.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 81/2026, которым обновлен порядок предоставления ежегодных грантов Президента для молодых ученых и докторов наук. Документ предусматривает значительное увеличение размеров грантов, модернизацию конкурсных процедур и отмену устаревших нормативных актов 2002-2009 годов.

По новым правилам, средний размер финансирования одного проекта вырос почти на 500%. Конкурсный отбор и научную экспертизу будет проводить Национальный фонд исследований Украины, формируя рейтинговые списки проектов и проверяя заявителей. Гранты предоставляются на исследования, результаты которых должны укреплять обороноспособность и безопасность государства, экономическое развитие, конкурентоспособность и создание новых технологий для реального сектора экономики.

Новые размеры грантов:

докторанты (до 35 лет) — 20 грантов по 400 тыс. грн;

кандидаты наук / доктора философии (до 35 лет) — 50 грантов по 300 тыс. грн;

доктора наук (до 40 лет) — 7 грантов по 500 тыс. грн;

доктора наук (до 45 лет) — ежегодные гранты для научных исследований и разработок по отдельному положению.

Документ также детализирует механизмы заключения договоров между грантополучателем, учреждением и Фондом, поэтапного перечисления средств, отчетности и контроля за использованием финансирования, а также возврата средств в случае нарушения условий договора.

Ключевые сроки: подача заявок до 1 марта года, предшествующего году предоставления грантов; предложения Фондом в МОН — до 1 августа; представление проекта акта Президенту — до 1 октября.

