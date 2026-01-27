  1. В Україні

Гранти для учених в Україні зросли до 500 тисяч гривень: підписано новий указ

21:41, 27 січня 2026
Фінансування зросло майже в п’ять разів, оновлено конкурсні процедури та пріоритети досліджень.
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 81/2026, яким оновлено порядок надання щорічних грантів Президента для молодих учених і докторів наук. Документ передбачає значне збільшення розмірів грантів, модернізацію конкурсних процедур та скасування застарілих нормативних актів 2002-2009 років.

За новими правилами, середній розмір фінансування одного проекту зріс майже на 500%. Конкурсні відбори та наукову експертизу проводитиме Національний фонд досліджень України, формуючи рейтингові списки проектів та верифікуючи заявників. Гранти надаються на дослідження, результати яких мають зміцнювати обороноздатність і безпеку держави, економічний розвиток, конкурентоспроможність та створення нових технологій для реального сектору економіки.

Нові розміри грантів:

  • докторанти (до 35 років) — 20 грантів по 400 тис. грн;
  • кандидати наук / доктори філософії (до 35 років) — 50 грантів по 300 тис. грн;
  • доктори наук (до 40 років) — 7 грантів по 500 тис. грн;
  • доктори наук (до 45 років) — щорічні гранти для наукових досліджень і розробок за окремим положенням.

Документ також деталізує механізми укладання договорів між грантоотримувачем, установою та Фондом, поетапного перерахування коштів, звітності та контролю за використанням фінансування, а також повернення коштів у разі порушення умов договору.

Ключові строки: подання заявок до 1 березня року, що передує року надання грантів; пропозиції Фондом до МОН — до 1 серпня; подання проекту акта Президенту — до 1 жовтня.

