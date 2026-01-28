  1. В Украине

Отмена и задержки поездов: УЗ сообщила об изменениях движения в Харьковской и Днепропетровской областях

08:18, 28 января 2026
28 января не будут курсировать отдельные пригородные рейсы, еще несколько поездов следуют с опозданием.
Укрзализница сообщает, что 28 января в Харьковской области временно отменили движение отдельных пригородных поездов.

В частности, не будут курсировать поезда №6809 Близнюки – Гусаровка и №6812 Гусаровка – Лозовая. О дальнейших изменениях в движении на этом участке сообщат дополнительно.

Кроме того, фиксируются задержки пригородных поездов в Харьковской и Днепропетровской областях:

  • поезд №6503 Бирки – Лозовая курсирует от станции Златополь с задержкой 24 минуты;
  • поезд №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский следует от станции Златополь с отставанием от графика на 40 минут;
  • поезд №6401 Харьков-Пассажирский – Букино курсирует от станции Занки с задержкой 30 минут;
  • поезд №6010 Пятихатки – Днепр-Главный следует от станции Вильногорск с задержкой 40 минут.

Причина задержек — пропуск приоритетных поездов. Пассажирам приносят извинения за неудобства и просят учитывать изменения при планировании поездок.

Укрзализныця

