Скасування і затримки поїздів: УЗ повідомила про зміни руху на Харківщині та Дніпропетровщині

28 січня не курсуватимуть окремі приміські рейси, ще кілька поїздів прямують із запізненням.

Укрзалізниця повідомляє, що 28 січня на Харківщині тимчасово скасували рух окремих приміських поїздів.

Зокрема, не курсуватимуть поїзди №6809 Близнюки – Гусарівка та №6812 Гусарівка – Лозова. Про подальші зміни в русі на цій ділянці повідомлять додатково.

Крім того, фіксуються затримки приміських поїздів на Харківщині та Дніпропетровщині:

поїзд №6503 Бірки – Лозова курсує від станції Златопіль із затримкою 24 хвилини;

поїзд №6414 Лозова – Харків-Пасажирський прямує від станції Златопіль із відставанням від графіка на 40 хвилин;

поїзд №6401 Харків-Пасажирський – Букіне курсує від станції Занки із затримкою 30 хвилин;

поїзд №6010 П’ятихатки – Дніпро-Головний прямує від станції Вільногірськ із затримкою 40 хвилин.

Причина затримок — пропуск пріоритетних поїздів. Пасажирам приносять вибачення за незручності та просять зважати на зміни під час планування поїздок.

