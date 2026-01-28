  1. В Украине

В Украине насчитывается более 10 млн пенсионеров, и каждый четвертый из них — продолжает работать

12:47, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
63 тысячи пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.
В Украине насчитывается более 10 млн пенсионеров, и каждый четвертый из них — продолжает работать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине по состоянию на начало 2026 года насчитывается 10,17 млн пенсионеров. Большинство из них — 73% или 7,4 млн человек — получают пенсию по возрасту. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Опендатабот.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Еще почти 1,5 млн граждан (15%) получают пенсию по инвалидности, около 700 тысяч или 7% получают выплаты в связи с потерей кормильца, а 5% или же 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет.

Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

Средний размер пенсии в Украине в настоящее время составляет 6 544 грн, что на 13% больше, чем в прошлом году. В то же время, отмечают аналитики, такие пенсии получают не все: более трети пенсионеров получают около 3 250 грн. За год доля таких пенсионеров сократилась с 44% до 35%.

Еще 15% пенсионеров — это более 1,5 млн человек — имеют выплаты свыше 10 тыс. грн, а средний размер пенсии в этой группе достигает 16 тыс. грн. 30% украинцев живут на среднем размере пенсии в 6 860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц.

В то же время 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тыс. живут именно на этот минимум: 2 361 грн.

Наибольшее количество пенсионеров проживает в Днепропетровской области, далее следуют Киев, Харьковская и Львовская области. Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в Херсонской и Черновицкой областях.

Размеры пенсий также существенно различаются по регионам. Самые высокие средние выплаты зафиксированы в Киеве — почти 9 тыс. грн, самые низкие — в Тернопольской области, около 5 тыс. грн. В то же время в некоторых регионах рост пенсий за год был более ощутимым — в частности в Ровенской области (+24%) и на Волыни (+20%).

Подавляющее большинство пенсионеров — более 82% — получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Ощадбанк.

При этом пенсия не всегда является единственным источником дохода: каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать. Таких граждан насчитывается около 2,8 млн, а средний размер их пенсии составляет 7 160 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]