В Украине насчитывается более 10 млн пенсионеров, и каждый четвертый из них — продолжает работать

63 тысячи пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

В Украине по состоянию на начало 2026 года насчитывается 10,17 млн пенсионеров. Большинство из них — 73% или 7,4 млн человек — получают пенсию по возрасту. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Опендатабот.

Еще почти 1,5 млн граждан (15%) получают пенсию по инвалидности, около 700 тысяч или 7% получают выплаты в связи с потерей кормильца, а 5% или же 500 тысяч имеют пенсию за выслугу лет.

Социальные пенсии и пожизненное содержание судей составляют менее 1%.

Средний размер пенсии в Украине в настоящее время составляет 6 544 грн, что на 13% больше, чем в прошлом году. В то же время, отмечают аналитики, такие пенсии получают не все: более трети пенсионеров получают около 3 250 грн. За год доля таких пенсионеров сократилась с 44% до 35%.

Еще 15% пенсионеров — это более 1,5 млн человек — имеют выплаты свыше 10 тыс. грн, а средний размер пенсии в этой группе достигает 16 тыс. грн. 30% украинцев живут на среднем размере пенсии в 6 860 грн, а каждый пятый получает около 4,5 тыс. грн в месяц.

В то же время 63 тыс. пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума, а 261 тыс. живут именно на этот минимум: 2 361 грн.

Наибольшее количество пенсионеров проживает в Днепропетровской области, далее следуют Киев, Харьковская и Львовская области. Меньше всего пенсионеров зарегистрировано в Херсонской и Черновицкой областях.

Размеры пенсий также существенно различаются по регионам. Самые высокие средние выплаты зафиксированы в Киеве — почти 9 тыс. грн, самые низкие — в Тернопольской области, около 5 тыс. грн. В то же время в некоторых регионах рост пенсий за год был более ощутимым — в частности в Ровенской области (+24%) и на Волыни (+20%).

Подавляющее большинство пенсионеров — более 82% — получают выплаты через банки, чаще всего через ПриватБанк и Ощадбанк.

При этом пенсия не всегда является единственным источником дохода: каждый четвертый пенсионер в Украине продолжает работать. Таких граждан насчитывается около 2,8 млн, а средний размер их пенсии составляет 7 160 грн.

