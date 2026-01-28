  1. В Україні

В Україні налічується понад 10 млн пенсіонерів, а кожен четвертий з них — продовжує працювати

12:47, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
63 тисячі пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму.
В Україні налічується понад 10 млн пенсіонерів, а кожен четвертий з них — продовжує працювати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні станом на початок 2026 року налічується 10,17 млн пенсіонерів. Більшість із них — 73% або 7,4 млн осіб — отримують пенсію за віком. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Опендатабот.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Ще майже 1,5 млн громадян (15%) отримують пенсію по інвалідності, близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років.

Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

Середній розмір пенсії в Україні наразі складає 6 544 грн, що на 13% більше, ніж торік. Втім, зазначають аналітики, такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн. За рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Ще 15% пенсіонерів — це понад 1,5 млн людей — мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. 30% українців живіть на середній розмір пенсії в 6 860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць.

Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. живуть саме на цей мінімум: 2 361 грн.

Найбільша кількість пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області, далі йдуть Київ, Харківська та Львівська області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській та Чернівецькій областях.

Розміри пенсій також суттєво відрізняються за регіонами. Найвищі середні виплати зафіксовані в Києві — майже 9 тис. грн, найнижчі — у Тернопільській області, близько 5 тис. грн. Водночас у деяких регіонах зростання пенсій за рік було відчутнішим — зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Переважна більшість пенсіонерів — понад 82% — отримують виплати через банки, найчастіше через ПриватБанк та Ощадбанк.

При цьому пенсія не завжди є єдиним джерелом доходу: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких громадян налічується близько 2,8 млн, а середній розмір їхньої пенсії становить 7 160 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]