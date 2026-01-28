В Україні налічується понад 10 млн пенсіонерів, а кожен четвертий з них — продовжує працювати

63 тисячі пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму.

В Україні станом на початок 2026 року налічується 10,17 млн пенсіонерів. Більшість із них — 73% або 7,4 млн осіб — отримують пенсію за віком. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Опендатабот.

Ще майже 1,5 млн громадян (15%) отримують пенсію по інвалідності, близько 700 тисяч або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тисяч мають пенсію за вислугу років.

Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

Середній розмір пенсії в Україні наразі складає 6 544 грн, що на 13% більше, ніж торік. Втім, зазначають аналітики, такі пенсії мають не всі: понад третина пенсіонерів отримують близько 3 250 грн. За рік частка таких пенсіонерів скоротилась з 44% до 35%.

Ще 15% пенсіонерів — це понад 1,5 млн людей — мають виплати понад 10 тис. грн, а середній розмір пенсії в цій групі сягає 16 тис. грн. 30% українців живіть на середній розмір пенсії в 6 860 грн, а кожен п’ятий отримує близько 4,5 тис. грн на місяць.

Водночас 63 тис. пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму, а 261 тис. живуть саме на цей мінімум: 2 361 грн.

Найбільша кількість пенсіонерів проживає у Дніпропетровській області, далі йдуть Київ, Харківська та Львівська області. Найменше пенсіонерів зареєстровано у Херсонській та Чернівецькій областях.

Розміри пенсій також суттєво відрізняються за регіонами. Найвищі середні виплати зафіксовані в Києві — майже 9 тис. грн, найнижчі — у Тернопільській області, близько 5 тис. грн. Водночас у деяких регіонах зростання пенсій за рік було відчутнішим — зокрема на Рівненщині (+24%) та Волині (+20%).

Переважна більшість пенсіонерів — понад 82% — отримують виплати через банки, найчастіше через ПриватБанк та Ощадбанк.

При цьому пенсія не завжди є єдиним джерелом доходу: кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких громадян налічується близько 2,8 млн, а середній розмір їхньої пенсії становить 7 160 грн.

