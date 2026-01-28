Украина и США ускоряют работу над соглашением о послевоенном восстановлении — Владимир Зеленский

Украина рассчитывает выйти на практический результат в переговорах с США в кратчайшие сроки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активном этапе переговоров с Соединенными Штатами по соглашению о послевоенном восстановлении Украины.

По его словам, с переговорной командой Украины и правительственными чиновниками были определены вопросы, которые необходимо более глубоко проработать в соглашении.

«Работа с американской стороной идет активно, и с украинской стороны — максимальная оперативность. Благодарю представителей Президента Соединенных Штатов за конструктив в переговорах. Мы должны выйти на результат как можно быстрее», — подчеркнул Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.