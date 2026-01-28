Україна та США прискорюють роботу над угодою про післявоєнну відбудову — Володимир Зеленський

Україна розраховує вийти на практичний результат у переговорах зі США у найкоротші терміни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про активний етап переговорів зі Сполученими Штатами щодо угоди про повоєнну відбудову України.

За його словами, з переговорною командою України та урядовцями було визначено речі, які потрібно глибше пропрацювати в угоді.

«Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність. Дякую представникам Президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше», — наголосив Глава держави.

