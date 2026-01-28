В Киеве без тепла остаются более 730 жилых домов: большинство из них — на Троещине

Над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 000 коммунальщиков.

По состоянию на сегодня, 28 января, в Киеве без отопления остается более 730 жилых домов. Большинство из них расположены в Деснянском районе города. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

По его словам, в настоящее время без тепла остаются 737 жилых домов города. Подавляющее большинство из них — на Троещине, еще часть — в нескольких других районах.

«Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян», — сказал Кличко.

Также он добавил, что над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 000 коммунальщиков.

Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов, а также бригады «Укрзализныци».

