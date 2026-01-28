У Києві без тепла лишаються понад 730 житлових будинків: більшість із них — на Троєщині

Над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників.

Фото: fakty.com.ua

Станом на сьогодні, 28 січня, у Києві без опалення залишається понад 730 житлових будинків. Більшість із них розташовані у Деснянському районі міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, наразі без тепла лишаються 737 житлових будинків міста. Переважна більшість із них — на Троєщині, ще частина — в кількох інших районах.

«Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян», — сказав Кличко.

Також він додав, що над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників.

Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також — бригади «Укрзалізниці».

