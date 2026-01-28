  1. В Украине

АП ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов семьи экс-руководителя районного ТЦК Харькова Воронцова

13:48, 28 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы представителей ответчиков.
АП ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов семьи экс-руководителя районного ТЦК Харькова Воронцова
Фото: lozovagromada.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 28 января, Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение ВАКС от 03.10.2025 о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, которые принадлежат родственнику, но фактически используются семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова (дело № 991/940/25). Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным СМИ, речь идет об Артуре Воронцове.

Речь идет о:

  • автомобиле «Toyota Camry Hybrid» 2022 года выпуска. В доход государства взыскана его стоимость в сумме 1 598 030 грн;
  • автомобиле «Lexus NX200».

«Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы представителей ответчиков.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда», — добавили в АП ВАКС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС ТЦК Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]