АП ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов семьи экс-руководителя районного ТЦК Харькова Воронцова
В среду, 28 января, Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение ВАКС от 03.10.2025 о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, которые принадлежат родственнику, но фактически используются семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова (дело № 991/940/25). Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
По данным СМИ, речь идет об Артуре Воронцове.
Речь идет о:
- автомобиле «Toyota Camry Hybrid» 2022 года выпуска. В доход государства взыскана его стоимость в сумме 1 598 030 грн;
- автомобиле «Lexus NX200».
«Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы представителей ответчиков.
Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда», — добавили в АП ВАКС.
