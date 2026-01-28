АП ВАКС оставила в силе решение о конфискации активов семьи экс-руководителя районного ТЦК Харькова Воронцова

Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы представителей ответчиков.

В среду, 28 января, Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение ВАКС от 03.10.2025 о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, которые принадлежат родственнику, но фактически используются семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова (дело № 991/940/25). Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

По данным СМИ, речь идет об Артуре Воронцове.

Речь идет о:

автомобиле «Toyota Camry Hybrid» 2022 года выпуска. В доход государства взыскана его стоимость в сумме 1 598 030 грн;

автомобиле «Lexus NX200».

«Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы представителей ответчиков.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда», — добавили в АП ВАКС.

