АП ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію активів родини екскерівника районного ТЦК Харкова Воронцова

У середу, 28 січня, Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення ВАКС від 03.10.2025 про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активи, які належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова (справа №991/940/25). Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

За даними ЗМІ, мові йде про Артура Воронцова.

Йдеться про:

автомобіль «Toyota Camry Hybrid» 2022 року випуску. У дохід держави стягнуто його вартість у сумі 1 598 030 грн;

автомобіль «Lexus NX200».

«Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги представників відповідачів.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду», - додали у АП ВАКС.

