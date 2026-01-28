  1. В Україні

АП ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію активів родини екскерівника районного ТЦК Харкова Воронцова

13:48, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги представників відповідачів.
АП ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію активів родини екскерівника районного ТЦК Харкова Воронцова
Фото: lozovagromada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 28 січня, Апеляційна палата ВАКС залишила в силі рішення ВАКС від 03.10.2025 про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активи, які належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова (справа №991/940/25). Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ЗМІ, мові йде про Артура Воронцова.

Йдеться про:

  • автомобіль «Toyota Camry Hybrid» 2022 року випуску. У дохід держави стягнуто його вартість у сумі 1 598 030 грн;
  • автомобіль «Lexus NX200».

«Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги представників відповідачів.

Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду», - додали у АП ВАКС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВАКС ТЦК Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]