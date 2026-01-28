В Украине вырос показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
22:54, 28 января 2026
За декабрь 2025 года средняя заработная плата составила более 24 тысяч гривен.
Фото: dreamstime
Пенсионный фонд сообщил об утверждении показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» используется для расчета пенсий.
Так, за декабрь 2025 года средняя заработная плата составляет 24 292 гривны 88 копеек, а средний показатель за весь 2025 год — 20 653 гривны 55 копеек.
В Пенсионном фонде также обнародовали помесячные показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в 2025 году:
- январь — 18 660,32 грн
- февраль — 18 589,38 грн
- март — 19 430,52 грн
- апрель — 19 856,19 грн
- май — 20 355,40 грн
- июнь — 22 336,81 грн
- июль — 20 455,65 грн
- август — 19 813,71 грн
- сентябрь — 21 190,31 грн
- октябрь — 21 578,46 грн
- ноябрь — 21 263,17 грн
- декабрь — 24 292,88 грн
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.