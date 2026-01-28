В Украине вырос показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

За декабрь 2025 года средняя заработная плата составила более 24 тысяч гривен.

Пенсионный фонд сообщил об утверждении показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» используется для расчета пенсий.

Так, за декабрь 2025 года средняя заработная плата составляет 24 292 гривны 88 копеек, а средний показатель за весь 2025 год — 20 653 гривны 55 копеек.

В Пенсионном фонде также обнародовали помесячные показатели средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в 2025 году:

январь — 18 660,32 грн

февраль — 18 589,38 грн

март — 19 430,52 грн

апрель — 19 856,19 грн

май — 20 355,40 грн

июнь — 22 336,81 грн

июль — 20 455,65 грн

август — 19 813,71 грн

сентябрь — 21 190,31 грн

октябрь — 21 578,46 грн

ноябрь — 21 263,17 грн

декабрь — 24 292,88 грн

