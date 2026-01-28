В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій

За грудень 2025 року середня заробітна плата становила понад 24 тисячі гривень.

Фото: dreamstime

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд повідомив про затвердження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» використовується для розрахунку пенсій.

Так, за грудень 2025 року середня заробітна плата становить 24 292 гривні 88 копійок, а середній показник за весь 2025 рік — 20 653 гривні 55 копійок.

У Пенсійному фонді також оприлюднили помісячні показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески у 2025 році:

січень — 18 660,32 грн

лютий — 18 589,38 грн

березень — 19 430,52 грн

квітень — 19 856,19 грн

травень — 20 355,40 грн

червень — 22 336,81 грн

липень — 20 455,65 грн

серпень — 19 813,71 грн

вересень — 21 190,31 грн

жовтень — 21 578,46 грн

листопад — 21 263,17 грн

грудень — 24 292,88 грн

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.