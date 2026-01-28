  1. В Україні

В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій

22:54, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За грудень 2025 року середня заробітна плата становила понад 24 тисячі гривень.
В Україні зріс показник середньої зарплати для обчислення пенсій
Фото: dreamstime
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд повідомив про затвердження показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» використовується для розрахунку пенсій.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Так, за грудень 2025 року середня заробітна плата становить 24 292 гривні 88 копійок, а середній показник за весь 2025 рік — 20 653 гривні 55 копійок.

У Пенсійному фонді також оприлюднили помісячні показники середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески у 2025 році:

  • січень — 18 660,32 грн
  • лютий — 18 589,38 грн
  • березень — 19 430,52 грн
  • квітень — 19 856,19 грн
  • травень — 20 355,40 грн
  • червень — 22 336,81 грн
  • липень — 20 455,65 грн
  • серпень — 19 813,71 грн
  • вересень — 21 190,31 грн
  • жовтень — 21 578,46 грн
  • листопад — 21 263,17 грн
  • грудень — 24 292,88 грн

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]