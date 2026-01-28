В Минразвития рассказали, как работает программа жилых ваучеров для переселенцев с ВОТ

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили о ходе реализации программы жилищных ваучеров, в частности, количество поданных заявлений, работу комиссий в регионах, этапы финансирования и особенности рассмотрения и верификации обращений граждан.

В Министерстве развития общин и территорий Украины отмечают, что с момента запуска услуги уже более 28 тысяч человек подали заявки на жилищные ваучеры. Первый этап программы охватывает внутренне перемещённых лиц с временно оккупированных территорий, которые имеют статус участника боевых действий, а также людей с инвалидностью вследствие войны.

В регионах, в том числе и в Киеве, уже работают около 1200 комиссий, которые рассматривают заявки от людей. Они уже приняли почти 4 500 положительных решений. Проверить статус заявки или получить уведомление о решении комиссии человек может в мобильном приложении «Дія».

Начало финансирования программы запланировано на конец февраля — после этого заявители смогут получить жилищные ваучеры.

В первую неделю после запуска, с 1 декабря 2025 года, было подано более 18 тысяч заявок, что создало существенную нагрузку на систему. В то же время органы местного самоуправления занимались формированием комиссий для рассмотрения обращений.

В ряде регионов, в частности в Киеве, на темпы их работы влияла ситуация с безопасностью: в январе из-за атак на энергетическую инфраструктуру фиксировались продолжительные воздушные тревоги и перебои с электроснабжением.

«Ещё в конце сентября 2025 года, сразу после принятия постановления, Минразвития обратилось ко всем общинам с требованием заблаговременно сформировать комиссии, чтобы они были готовы работать с обращениями людей с первого дня запуска программы. В настоящее время остаётся около 5% от всех заявок, которые временно не могут быть рассмотрены именно из-за отсутствия комиссий в отдельных общинах. Важно, чтобы органы местного самоуправления ответственно отнеслись к их созданию, ведь именно комиссии являются ключевым звеном в работе программы», — отметила заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталия Козловская.

Заявки подали жители 23 областей Украины и Киева. Больше всего обращений поступило из Днепропетровской, Запорожской, Киевской областей и столицы — от 2 до более чем 4 тысяч в каждом регионе. Нагрузка на комиссии влияет и на скорость рассмотрения заявок. В то же время по темпам обработки и количеству принятых решений лучшие результаты показывают Сумская, Полтавская, Черкасская и Винницкая области.

Следующий этап — перечисление средств и старт финансирования. Как только появится возможность бронировать средства, будет проинформирован каждый человек, который подал заявку и получил положительный ответ, сообщили в Минразвития.

Отмечается, что на сегодняшний день все поданные заявки прошли верификацию Министерством финансов Украины. Минфин в случае выявления неточностей формирует рекомендации относительно дополнительной проверки данных и передаёт их на рассмотрение профильным комиссиям в общинах.

Как стало известно, рекомендации Минфина не являются автоматическим основанием для отказа в получении ваучера. Окончательное решение всегда принимает комиссия, которая рассматривает заявление человека на месте. При этом процедура верификации может проводиться на разных этапах — в момент подачи заявки, во время её рассмотрения или уже после получения государственной помощи.

Основаниями для отказа могут быть исключительно:

подача заявления лицом, которое не имеет права на получение помощи или полномочий на её подачу;

выявление недостоверных данных в заявлении.

Новый компонент программы «єВідновлення» предусматривает предоставление ваучера на 2 млн грн, который можно использовать для покупки жилья либо инвестирования в его строительство. Ваучером также можно оплатить взнос по ипотеке.

