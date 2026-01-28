У Мінрозвитку розповіли, як працює програма житлових ваучерів для переселенців з ТОТ

У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили про перебіг реалізації програми житлових ваучерів, зокрема кількість поданих заяв, роботу комісій у регіонах, етапи фінансування та особливості розгляду й верифікації звернень громадян.

У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначають, що вже понад 28 тисяч людей подали заявки на житлові ваучери з моменту запуску послуги. Перший етап програми охоплює внутрішньо-переміщених осіб з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

У регіонах, зокрема й у Києві, вже працюють близько 1200 комісій, які розглядають заявки від людей. Вони вже ухвалили майже 4 500 позитивних рішень. Перевірити статус заявки або отримати повідомлення про рішення комісії людина може у мобільному застосунку Дія.

Початок фінансування програми заплановано на кінець лютого — після цього заявники зможуть отримати житлові ваучери.

У перший тиждень після запуску, з 1 грудня 2025 року, було подано понад 18 тисяч заяв, що створило суттєве навантаження на систему. Водночас органи місцевого самоврядування займалися формуванням комісій для розгляду звернень.

У ряді регіонів, зокрема в Києві, на темпи їх роботи впливала безпекова ситуація: у січні через атаки на енергетичну інфраструктуру фіксувалися тривалі повітряні тривоги та перебої з електропостачанням.

«Ще наприкінці вересня 2025 року, одразу після ухвалення постанови, Мінрозвитку звернулося до всіх громад із вимогою завчасно сформувати комісії, щоб вони були готові працювати із зверненнями людей з першого дня запуску програми. Наразі залишилось близько 5% від усіх заяв, які тимчасово не можуть бути розглянуті саме через відсутність комісій у окремих громадах. Важливо, щоб органи місцевого самоврядування з відповідальністю поставилися до їх утворення, адже саме комісії є ключовою ланкою в роботі програми», — зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Заявки подали мешканці 23 областей України та Києва. Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей і столиці — від 2 до понад 4 тисяч у кожному регіоні. Навантаження на комісії впливає і на швидкість розгляду заяв. Водночас за темпами опрацювання і кількістю ухвалених рішень найкращі результати показують Сумська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області.

Наступний етап — перерахування коштів і старт фінансування. Щойно з’явиться можливість бронювати кошти — буде поінформовано кожну людину, яка подала заявку та отримала позитивну відповідь, повідомили у Мінрозвитку.

Зазначається, що на сьогодні усі подані заявки пройшли верифікацію Міністерством фінансів України. Мінфін у разі виявлення неточностей формує рекомендації щодо додаткової перевірки даних та передає їх на розгляд профільним комісіям у громадах.

Як стало відомо, рекомендації Мінфіну не є автоматичною підставою для відмови в отриманні ваучера. Остаточне рішення завжди має ухвалювати комісія, яка розглядає заяву людини на місці. А процедура верифікації може проводитись на різних етапах — на момент подання заявки, під час її розгляду або вже після отримання державної допомоги.

Підставами для відмови можуть бути виключно:

подання заяви особою, яка не має права на отримання допомоги або повноважень її подавати;

вявлення недостовірних даних у заяві.

Новий компонент програми єВідновлення передбачає надання ваучера на 2 млн грн, який можна використати для купівлі житла, або ж інвестування в його будівництво. Ваучером також можна сплатити внесок за іпотекою.

