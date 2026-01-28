  1. В Україні

У Мінрозвитку розповіли, як працює програма житлових ваучерів для переселенців з ТОТ

19:58, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Міністерстві розвитку громад та територій України повідомили про перебіг реалізації програми житлових ваучерів, зокрема кількість поданих заяв, роботу комісій у регіонах, етапи фінансування та особливості розгляду й верифікації звернень громадян.
У Мінрозвитку розповіли, як працює програма житлових ваучерів для переселенців з ТОТ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві розвитку громад та територій України зазначають, що вже понад 28 тисяч людей подали заявки на житлові ваучери з моменту запуску послуги. Перший етап програми охоплює внутрішньо-переміщених осіб з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У регіонах, зокрема й у Києві, вже працюють близько 1200 комісій, які розглядають заявки від людей. Вони вже ухвалили майже 4 500 позитивних рішень. Перевірити статус заявки або отримати повідомлення про рішення комісії людина може у мобільному застосунку Дія.

Початок фінансування програми заплановано на кінець лютого — після цього заявники зможуть отримати житлові ваучери.

У перший тиждень після запуску, з 1 грудня 2025 року, було подано понад 18 тисяч заяв, що створило суттєве навантаження на систему. Водночас органи місцевого самоврядування займалися формуванням комісій для розгляду звернень.

У ряді регіонів, зокрема в Києві, на темпи їх роботи впливала безпекова ситуація: у січні через атаки на енергетичну інфраструктуру фіксувалися тривалі повітряні тривоги та перебої з електропостачанням.

«Ще наприкінці вересня 2025 року, одразу після ухвалення постанови, Мінрозвитку звернулося до всіх громад із вимогою завчасно сформувати комісії, щоб вони були готові працювати із зверненнями людей з першого дня запуску програми. Наразі залишилось близько 5% від усіх заяв, які тимчасово не можуть бути розглянуті саме через відсутність комісій у окремих громадах. Важливо, щоб органи місцевого самоврядування з відповідальністю поставилися до їх утворення, адже саме комісії є ключовою ланкою в роботі програми», — зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Заявки подали мешканці 23 областей України та Києва. Найбільше звернень надійшло з Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей і столиці — від 2 до понад 4 тисяч у кожному регіоні. Навантаження на комісії впливає і на швидкість розгляду заяв. Водночас за темпами опрацювання і кількістю ухвалених рішень найкращі результати показують Сумська, Полтавська, Черкаська та Вінницька області.

Наступний етап — перерахування коштів і старт фінансування. Щойно з’явиться можливість бронювати кошти — буде поінформовано кожну людину, яка подала заявку та отримала позитивну відповідь, повідомили у Мінрозвитку.

Зазначається, що на сьогодні усі подані заявки пройшли верифікацію Міністерством фінансів України. Мінфін у разі виявлення неточностей формує рекомендації щодо додаткової перевірки даних та передає їх на розгляд профільним комісіям у громадах.

Як стало відомо, рекомендації Мінфіну не є автоматичною підставою для відмови в отриманні ваучера. Остаточне рішення завжди має ухвалювати комісія, яка розглядає заяву людини на місці. А процедура верифікації може проводитись на різних етапах — на момент подання заявки, під час її розгляду або вже після отримання державної допомоги.

Підставами для відмови можуть бути виключно:

  • подання заяви особою, яка не має права на отримання допомоги або повноважень її подавати;
  • вявлення недостовірних даних у заяві.

Новий компонент програми єВідновлення передбачає надання ваучера на 2 млн грн, який можна використати для купівлі житла, або ж інвестування в його будівництво. Ваучером також можна сплатити внесок за іпотекою.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чим відрізняються житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

переселенці Міністерство розвитку громад та територій окуповані території

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]