  1. В Украине

В Бородянке на Киевщине стартовало тестирование 5G — дальше в очереди Харьков, Одесса и Киев

14:53, 28 января 2026
В рамках пилотного проекта в Бородянке приступили к тестовому запуску скоростной связи 5G.
Источник фото: freeдом
В Бородянке в Киевской области началось тестирование технологии 5G в рамках пилотного проекта. Жители города стали одними из первых в Украине, получивших доступ к сверхскоростному мобильному интернету, тестирование продлится по меньшей мере до декабря 2026 года. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Бородянка стала вторым населённым пунктом в Украине после Львова, где установили базовые станции 5G.

«Минразвития инициировало включение Бородянки в сеть населенных пунктов, где будут тестировать 5G, поскольку для поселка – это больше, чем технологическое обновление. Мы работаем над комплексным восстановлением, когда происходит не просто восстановление, а существенно улучшается качество жизни. Внедряются энергоэффективные решения, создаются инклюзивные пространства, обеспечивается доступ людей к полному циклу услуг, в том числе и цифровых», – подчеркнул Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

План развития технологии 5G в Украине был утвержден Правительством еще в ноябре 2020 года, однако из-за начала полномасштабной войны реализацию проекта пришлось приостановить. В 2025 году работы возобновили в формате пилотного запуска, поскольку полноценное внедрение возможно только после завершения военного положения.

После получения разрешений от ВСУ и проведения успешных тестирований пилотный проект стартовал во Львове и Бородянке. Как стало известно, в дальнейшем его планируют расширить в Харьков, Одессу и Киев.

Министерство цифровой трансформации

