У Бородянці на Київщині стартувало тестування 5G — далі у черзі Харків, Одеса та Київ

У межах пілотного проєкту в Бородянці розпочали тестовий запуск швидкісного зв’язку 5G.

У Бородянці на Київщині розпочалося тестування технології 5G у межах пілотного проєкту. Мешканці міста стали одними з перших в Україні, хто отримав доступ до надшвидкісного мобільного інтернету, тестування триватиме щонайменше до грудня 2026 року. Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Бородянка стала другим населеним пунктом в Україні після Львова, де встановили базові станції 5G.

«Мінрозвитку ініціювало включення Бородянки до мережі населених пунктів, де тестуватимуть 5G, оскільки для селища – це більше, ніж технологічне оновлення. Ми працюємо над комплексним відновленням, коли відбувається не просто відбудова, а суттєво покращується якість життя. Впроваджуються енергоефективні рішення, створюються інклюзивні простори, забезпечується доступ людей до повного циклу послуг, зокрема, й цифрових», – підкреслив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

План розвитку технології 5G в Україні був затверджений Урядом ще в листопаді 2020 року, однак через початок повномасштабної війни реалізацію проєкту довелося призупинити. У 2025 році роботи відновили у форматі пілотного запуску, оскільки повноцінне впровадження можливе лише після завершення воєнного стану.

Після отримання дозволів від ЗСУ та проведення успішних тестувань пілотний проєкт стартував у Львові та Бородянці. Як стало відомо, у подальшому його планують розширити на Харків, Одесу та Київ.

