  1. В Україні

У Бородянці на Київщині стартувало тестування 5G — далі у черзі Харків, Одеса та Київ

14:53, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У межах пілотного проєкту в Бородянці розпочали тестовий запуск швидкісного зв’язку 5G.
У Бородянці на Київщині стартувало тестування 5G — далі у черзі Харків, Одеса та Київ
Джерело фото: freeдом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бородянці на Київщині розпочалося тестування технології 5G у межах пілотного проєкту. Мешканці міста стали одними з перших в Україні, хто отримав доступ до надшвидкісного мобільного інтернету, тестування триватиме щонайменше до грудня 2026 року. Про це розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Бородянка стала другим населеним пунктом в Україні після Львова, де встановили базові станції 5G.

«Мінрозвитку ініціювало включення Бородянки до мережі населених пунктів, де тестуватимуть 5G, оскільки для селища – це більше, ніж технологічне оновлення. Ми працюємо над комплексним відновленням, коли відбувається не просто відбудова, а суттєво покращується якість життя. Впроваджуються енергоефективні рішення, створюються інклюзивні простори, забезпечується доступ людей до повного циклу послуг, зокрема, й цифрових», – підкреслив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

План розвитку технології 5G в Україні був затверджений Урядом ще в листопаді 2020 року, однак через початок повномасштабної війни реалізацію проєкту довелося призупинити. У 2025 році роботи відновили у форматі пілотного запуску, оскільки повноцінне впровадження можливе лише після завершення воєнного стану.

Після отримання дозволів від ЗСУ та проведення успішних тестувань пілотний проєкт стартував у Львові та Бородянці. Як стало відомо, у подальшому його планують розширити на Харків, Одесу та Київ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міністерство цифрової трансформації

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]