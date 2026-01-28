Можно ли узнать о доходах и уплаченных налогах за период до 1998 года

В ГНС пояснили, с какого года в Государственном реестре хранятся данные о доходах физических лиц.

Можно ли получить информацию о доходах и уплаченных налогах за период до 1998 года? С таким вопросом часто обращаются граждане. В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области предоставили подробное разъяснение, где и за какой период хранятся такие данные.

С какого года хранятся данные о доходах

В налоговой службе сообщают: сведения о доходах физических лиц накапливаются в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков с 1998 года. Именно с этого времени в Украине введен централизованный учет доходов граждан и удержанных с них налогов.

До вступления в силу Налогового кодекса Украины действовал Закон Украины «О Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и других обязательных платежей». Он обязывал работодателей, банки, финансовые учреждения и предпринимателей подавать в налоговые инспекции информацию о начисленных и выплаченных доходах физическим лицам и уплаченных налогах. Однако системного электронного реестра в нынешнем виде до 1998 года не существовало.

Какую информацию содержит Государственный реестр

В соответствии с Налоговым кодексом Украины, Государственная налоговая служба Украины формирует и ведет Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков. В него включаются, в частности:

источники получения доходов;

объекты налогообложения;

суммы начисленных и полученных доходов;

суммы начисленных и уплаченных налогов;

данные о налоговых льготах и налоговой скидке;

информация из Единого государственного демографического реестра.

Кто и как может получить эти сведения

Каждый налогоплательщик имеет право получить любую информацию о себе, которая содержится в Государственном реестре. Для этого физическое лицо должно обратиться в контролирующий орган по месту налогового адреса или в любой другой орган ГНС и подать:

документ, удостоверяющий личность;

заявление по форме № 10ДР.

Если обращается представитель, дополнительно подается нотариально удостоверенная доверенность и документы, подтверждающие личность представителя.

Что делать, если нужны данные до 1998 года

В налоговой подчеркивают: получить информацию о доходах и налогах за период до 1998 года в органах ГНС невозможно, поскольку тогдашнее законодательство не предусматривало представление таких сведений в формате, который бы хранился в реестре.

В таком случае гражданам советуют:

обратиться к налоговому агенту (работодателю или предпринимателю), который выплачивал доходы;

если налоговый агент ликвидирован — обратиться в государственный архив области или города.

Таким образом, официально подтвердить доходы и уплаченные налоги через ГНС можно только с 1998 года. За более ранние периоды информацию следует искать в архивных учреждениях или у бывших работодателей.

