Чи можна дізнатися про доходи та сплачені податки за період до 1998 року
Чи можна отримати інформацію про доходи та сплачені податки за період до 1998 року? Із таким запитанням часто звертаються громадяни. У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області надали детальне роз’яснення, де і за який період зберігаються такі дані.
З якого року зберігаються дані про доходи
У податковій службі повідомляють: відомості про доходи фізичних осіб накопичуються в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з 1998 року. Саме з цього часу в Україні запроваджено централізований облік доходів громадян та утриманих із них податків.
До набрання чинності Податковим кодексом України діяв Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів». Він зобов’язував роботодавців, банки, фінансові установи та підприємців подавати до податкових інспекцій інформацію про нараховані та виплачені доходи фізичним особам і сплачені податки. Однак системного електронного реєстру в нинішньому вигляді до 1998 року не існувало.
Яку інформацію містить Державний реєстр
Відповідно до Податкового кодексу України, Державна податкова служба України формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. До нього включаються, зокрема:
- джерела отримання доходів;
- об’єкти оподаткування;
- суми нарахованих та отриманих доходів;
- суми нарахованих і сплачених податків;
- дані про податкові пільги та податкову знижку;
- інформація з Єдиного державного демографічного реєстру.
Хто і як може отримати ці відомості
Кожен платник податків має право отримати будь-яку інформацію про себе, яка міститься в Державному реєстрі. Для цього фізична особа повинна звернутися до контролюючого органу за місцем податкової адреси або до будь-якого іншого органу ДПС та подати:
- документ, що посвідчує особу;
- заяву за формою № 10ДР.
Якщо звертається представник, додатково подається нотаріально посвідчена довіреність і документи, що підтверджують особу представника.
Що робити, якщо потрібні дані до 1998 року
У податковій наголошують: отримати інформацію про доходи та податки за період до 1998 року в органах ДПС неможливо, оскільки тодішнє законодавство не передбачало подання таких відомостей у форматі, який би зберігався в реєстрі.
У такому разі громадянам радять:
- звернутися до податкового агента (роботодавця чи підприємця), який виплачував доходи;
- якщо податковий агент ліквідований — звернутися до державного архіву області або міста.
Таким чином, офіційно підтвердити доходи та сплачені податки через ДПС можна лише з 1998 року. За більш ранні періоди інформацію слід шукати в архівних установах або у колишніх роботодавців.
