Чи можна дізнатися про доходи та сплачені податки за період до 1998 року

У ДПС пояснили, з якого року в Державному реєстрі зберігаються дані про доходи фізичних осіб.

Чи можна отримати інформацію про доходи та сплачені податки за період до 1998 року? Із таким запитанням часто звертаються громадяни. У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області надали детальне роз’яснення, де і за який період зберігаються такі дані.

З якого року зберігаються дані про доходи

У податковій службі повідомляють: відомості про доходи фізичних осіб накопичуються в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з 1998 року. Саме з цього часу в Україні запроваджено централізований облік доходів громадян та утриманих із них податків.

До набрання чинності Податковим кодексом України діяв Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів». Він зобов’язував роботодавців, банки, фінансові установи та підприємців подавати до податкових інспекцій інформацію про нараховані та виплачені доходи фізичним особам і сплачені податки. Однак системного електронного реєстру в нинішньому вигляді до 1998 року не існувало.

Яку інформацію містить Державний реєстр

Відповідно до Податкового кодексу України, Державна податкова служба України формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. До нього включаються, зокрема:

джерела отримання доходів;

об’єкти оподаткування;

суми нарахованих та отриманих доходів;

суми нарахованих і сплачених податків;

дані про податкові пільги та податкову знижку;

інформація з Єдиного державного демографічного реєстру.

Хто і як може отримати ці відомості

Кожен платник податків має право отримати будь-яку інформацію про себе, яка міститься в Державному реєстрі. Для цього фізична особа повинна звернутися до контролюючого органу за місцем податкової адреси або до будь-якого іншого органу ДПС та подати:

документ, що посвідчує особу;

заяву за формою № 10ДР.

Якщо звертається представник, додатково подається нотаріально посвідчена довіреність і документи, що підтверджують особу представника.

Що робити, якщо потрібні дані до 1998 року

У податковій наголошують: отримати інформацію про доходи та податки за період до 1998 року в органах ДПС неможливо, оскільки тодішнє законодавство не передбачало подання таких відомостей у форматі, який би зберігався в реєстрі.

У такому разі громадянам радять:

звернутися до податкового агента (роботодавця чи підприємця), який виплачував доходи;

якщо податковий агент ліквідований — звернутися до державного архіву області або міста.

Таким чином, офіційно підтвердити доходи та сплачені податки через ДПС можна лише з 1998 року. За більш ранні періоди інформацію слід шукати в архівних установах або у колишніх роботодавців.

