  1. В Україні

Чи можна дізнатися про доходи та сплачені податки за період до 1998 року

23:12, 28 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ДПС пояснили, з якого року в Державному реєстрі зберігаються дані про доходи фізичних осіб.
Чи можна дізнатися про доходи та сплачені податки за період до 1998 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чи можна отримати інформацію про доходи та сплачені податки за період до 1998 року? Із таким запитанням часто звертаються громадяни. У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області надали детальне роз’яснення, де і за який період зберігаються такі дані.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

З якого року зберігаються дані про доходи

У податковій службі повідомляють: відомості про доходи фізичних осіб накопичуються в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з 1998 року. Саме з цього часу в Україні запроваджено централізований облік доходів громадян та утриманих із них податків.

До набрання чинності Податковим кодексом України діяв Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів». Він зобов’язував роботодавців, банки, фінансові установи та підприємців подавати до податкових інспекцій інформацію про нараховані та виплачені доходи фізичним особам і сплачені податки. Однак системного електронного реєстру в нинішньому вигляді до 1998 року не існувало.

Яку інформацію містить Державний реєстр

Відповідно до Податкового кодексу України, Державна податкова служба України формує та веде Державний реєстр фізичних осіб – платників податків. До нього включаються, зокрема:

  • джерела отримання доходів;
  • об’єкти оподаткування;
  • суми нарахованих та отриманих доходів;
  • суми нарахованих і сплачених податків;
  • дані про податкові пільги та податкову знижку;
  • інформація з Єдиного державного демографічного реєстру.

Хто і як може отримати ці відомості

Кожен платник податків має право отримати будь-яку інформацію про себе, яка міститься в Державному реєстрі. Для цього фізична особа повинна звернутися до контролюючого органу за місцем податкової адреси або до будь-якого іншого органу ДПС та подати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • заяву за формою № 10ДР.

Якщо звертається представник, додатково подається нотаріально посвідчена довіреність і документи, що підтверджують особу представника.

Що робити, якщо потрібні дані до 1998 року

У податковій наголошують: отримати інформацію про доходи та податки за період до 1998 року в органах ДПС неможливо, оскільки тодішнє законодавство не передбачало подання таких відомостей у форматі, який би зберігався в реєстрі.

У такому разі громадянам радять:

  • звернутися до податкового агента (роботодавця чи підприємця), який виплачував доходи;
  • якщо податковий агент ліквідований — звернутися до державного архіву області або міста.

Таким чином, офіційно підтвердити доходи та сплачені податки через ДПС можна лише з 1998 року. За більш ранні періоди інформацію слід шукати в архівних установах або у колишніх роботодавців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]