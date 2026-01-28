  1. В Украине
Будет ли переход на летнее время в Украине в 2026 году и когда переводить часы

19:04, 28 января 2026
Переход на летнее время в Украине в 2026 году зависит от того, будет ли подписан закон об отмене перевода часов, ведь по действующим правилам стрелки должны быть переведены в конце марта.
Будет ли переход на летнее время в Украине в 2026 году и когда переводить часы
В Украине переход на летнее время традиционно происходит в конце марта. Эта система в свое время была введена для уменьшения потребления электроэнергии, хотя многие государства уже отказались от такой практики.

В нашей стране часы должны больше не переводить на летнее или зимнее время, поскольку 16 июля 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект об исчислении времени в Украине № 4201.

Впоследствии законопроект подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа его направили на подпись Президенту. Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал, поэтому сезонный переход времени продолжает действовать.

Если до конца марта 2026 года закон не будет подписан, в Украине будут снова переводить часы.

Переход традиционно происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это будет ночь с 28 на 29 марта, когда в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед.

