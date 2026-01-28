  1. В Україні
Чи буде перехід на літній час в Україні у 2026 році та коли переводити годинники

19:04, 28 січня 2026
Перехід на літній час в Україні у 2026 році залежить від того, чи буде підписаний закон про скасування переведення годинників, адже за чинними правилами стрілки мають перевести наприкінці березня.
В Україні перехід на літній час традиційно відбувається наприкінці березня. Цю систему свого часу запровадили для зменшення споживання електроенергії, хоча багато держав уже відмовилися від такої практики.

В нашій країні годинники мали більше не переводити на літній чи зимовий час, оскільки 16 липня 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про обчислення часу в Україні № 4201.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту. Проте Володимир Зеленський його досі не підписав, через це сезонний перехід часу продовжує діяти.

Якщо до кінця березня 2026 року закон не буде підписано, в Україні знову переводитимуть годинники.

Перехід традиційно відбувається в останню неділю березня. У 2026 році це буде ніч із 28 на 29 березня, коли о 3:00 годині стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед.

