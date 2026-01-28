  1. В Украине

Укрзализныця меняет маршруты поездов из-за усиления обстрелов

16:21, 28 января 2026
Пассажиров просят не планировать пересадки «впритык» и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности.
В связи с тем, что противник усиливает удары по железной дороге, в частности по подвижному составу, Укрзализныця вводит дополнительные временные меры безопасности.

В частности:

  • ряд сообщений, в том числе в Харьковской области, временно ограничивается. Автобусные перевозчики организуют стыковочные рейсы к пунктам назначения (пассажиров соответствующих направлений проинформируют отдельно);
  • некоторые прямые дальние сообщения заменяются стыковочными рейсами с пригородными электричками. Об этих изменениях также отдельно сообщат пассажирам, которых они касаются;
  • на отдельных участках, в частности в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная вражеская активность, вводится особый режим движения. Возможны внеплановые остановки, что может повлиять на своевременность поездов — в частности из Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областей, а также связанных с ними рейсов.

Пассажиров просят не планировать пересадки «впритык» и закладывать дополнительное время на возможные задержки из соображений безопасности.

