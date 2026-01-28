  1. В Україні

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через посилення обстрілів

16:21, 28 січня 2026
Пасажирів просять не планувати пересадки «впритул» і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.
Через те, що ворог посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу, Укрзалізниця запроваджує додаткові тимчасові безпекові обмеження.

Зокрема:

  • низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажирів відповідних сполучень поінформують окремо);
  • деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирам, яких вони стосуються;
  • на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов’язаних із ними рейсів.

Пасажирів просять не планувати пересадки «впритул» і закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.

Укрзалізниця

