  1. В Украине

В Минобороны объяснили, как стать на военный учет через Резерв+ без визита в ТЦК

18:27, 28 января 2026
Минобороны сообщает о возможности дистанционной постановки на военный учет через приложение Резерв+, что позволяет отдельным категориям граждан пройти процедуру без личного посещения ТЦК.
В Министерстве обороны сообщают, что постановка на воинский учёт больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже из-за границы.

Кто может встать на учёт онлайн:

Юноши 2009 года рождения — только до 31 июля.

Мужчины 25–59 лет, в том числе находящиеся за пределами Украины, если:

  • ранее не состояли на учёте;
  • имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический заграничный паспорт).

Онлайн-постановка на учёт доступна только тем, кто делает это впервые.

Для тех, кто снят с учёта, а также для женщин, необходимо обращаться в ТЦК лично.

Как встать на учёт в Резерв+:

Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.

Авторизуйтесь в приложении.

  • Выберите функцию «Стать на учёт».
  • Дождитесь автоматической обработки запроса.

После успешной постановки на учёт в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» для граждан 17–24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25–59 лет.

Новая функция Резерв+ позволяет:

  • Быстро встать на учёт без очередей, бумажных документов и медосмотра;
  • Сделать это из любой точки мира;
  • Повысить скорость и качество ведения учёта;
  • Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

ТЦК Минобороны мобилизация Резерв+ воинский учет военная служба

