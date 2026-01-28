В Минобороны объяснили, как стать на военный учет через Резерв+ без визита в ТЦК
В Министерстве обороны сообщают, что постановка на воинский учёт больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении Резерв+ за несколько кликов, даже из-за границы.
Кто может встать на учёт онлайн:
Юноши 2009 года рождения — только до 31 июля.
Мужчины 25–59 лет, в том числе находящиеся за пределами Украины, если:
- ранее не состояли на учёте;
- имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический заграничный паспорт).
Онлайн-постановка на учёт доступна только тем, кто делает это впервые.
Для тех, кто снят с учёта, а также для женщин, необходимо обращаться в ТЦК лично.
Как встать на учёт в Резерв+:
Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
Авторизуйтесь в приложении.
- Выберите функцию «Стать на учёт».
- Дождитесь автоматической обработки запроса.
После успешной постановки на учёт в приложении появится ваш Резерв ID со статусом «Призывник» для граждан 17–24 лет или «Военнообязанный» — для мужчин 25–59 лет.
Новая функция Резерв+ позволяет:
- Быстро встать на учёт без очередей, бумажных документов и медосмотра;
- Сделать это из любой точки мира;
- Повысить скорость и качество ведения учёта;
- Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.
