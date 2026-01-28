У Міноборони пояснили, як стати на військовий облік через Резерв+ без візиту до ТЦК
У Міністерстві оборони повідомляють, що постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону.
Хто може стати на облік онлайн:
- Юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.
- Чоловіки 25–59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:
- раніше не стояли на обліку;
- мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).
Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.
Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.
Як стати на облік у Резерв+:
1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.
2. Авторизуйтеся у застосунку.
3. Оберіть функцію «Стати на облік».
4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.
Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.
Нова функція Резерв+ дозволяє:
- Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
- Зробити це з будь-якої точки світу;
- Підвищити швидкість та якість ведення обліку;
- Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.
