У Міноборони пояснили, як стати на військовий облік через Резерв+ без візиту до ТЦК

Міноборони повідомляє про можливість дистанційної постановки на військовий облік через застосунок Резерв+, що дозволяє окремим категоріям громадян пройти процедуру без особистого відвідування ТЦК.

У Міністерстві оборони повідомляють, що постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону.

Хто може стати на облік онлайн:

- Юнаки 2009 року народження – лише до 31 липня.

- Чоловіки 25–59 років, зокрема ті, хто перебуває за межами України, якщо:

раніше не стояли на обліку;

мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше.

Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто.

Як стати на облік у Резерв+:

1. Встановіть застосунок Резерв+ або оновіть його до останньої версії.

2. Авторизуйтеся у застосунку.

3. Оберіть функцію «Стати на облік».

4. Дочекайтеся автоматичного опрацювання запиту.

Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом «Призовник» для громадян 17–24 років або «Військовозобов’язаний» — для чоловіків 25–59 років.

Нова функція Резерв+ дозволяє:

Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;

Зробити це з будь-якої точки світу;

Підвищити швидкість та якість ведення обліку;

Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

