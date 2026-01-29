Смерть туристки на Драгобрате в 2025 году: руководство курорта получило подозрение
Правоохранительные органы сообщили о подозрении руководству горнолыжного курорта «Драгобрат» по делу о гибели туристки, которая произошла в январе 2025 года. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Трагедия произошла 18 января. 28-летняя девушка-врач из Волынской области приехала на отдых на курорт вместе с друзьями. По данным следствия, во время подъема на подъемнике она проехала около 350 метров, после чего не удержалась за трос, упала и начала стремительно скользить вниз по склону. На большой скорости девушка ударилась головой о металлическое ограждение, которое не было оборудовано защитными матами, и погибла на месте.
В ОГП указывают, что в рамках досудебного расследования правоохранительные органы провели ряд экспертиз, в частности экспертизу по охране труда.
По ее результатам было установлено, что на момент трагедии руководство курорта не обеспечило надлежащее техническое состояние ограждений, допустило эксплуатацию подъемника в опасных условиях и не организовало работу аварийно-спасательной службы на территории курорта.
Таким образом, отмечают в Генпрокуратуре, после получения выводов экспертиз появились правовые основания для сообщения о подозрении руководству курорта. Должностным лицам инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью лицом, обязанным их соблюдать, что повлекло гибель человека (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Прокуратура планирует ходатайствовать об их содержании под стражей.
