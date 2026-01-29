Смерть туристки на Драгобраті у 2025 році: керівництво курорту отримало підозру

Трагедія відбулася 18 січня, коли 28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок разом із друзями.

Правоохоронні органи повідомили про підозру керівництву гірськолижного курорту «Драгобрат» у справі за фактом загибелі туристки, яка сталася у січні 2025 року. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Трагедія сталася 18 січня. 28-річна лікарка з Волинської області приїхала на відпочинок до курорту разом із друзями. За даними слідства, під час підйому на витягу вона проїхала близько 350 метрів, після чого не втрималася за трос, упала та почала стрімко ковзати вниз схилом. На великій швидкості дівчина вдарилася головою об металеве огородження, яке не було обладнане захисними матами, та загинула на місці.

В ОГП вказують, що у межах досудового розслідування правоохоронці провели низку експертиз, зокрема експертизу з охорони праці.

За її результатами було встановлено, що на момент трагедії керівництво курорту не забезпечило належний технічний стан огороджень, допустило експлуатацію витягу в небезпечних умовах та не організувало роботу аварійно-рятувальної служби на території курорту.

Відтак, вказують у Генпрокуратурі, після отримання висновків експертиз з’явилися правові підстави для повідомлення про підозру курівництву курорту. Посадовим особам інкримінують порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Прокуратура планує клопотати про їх тримання під вартою.

