  1. В Украине

В Киевской области командир воинской части брал деньги с военных за неофициальные «отпуска» – ГБР

12:24, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ГБР и СБУ задокументировали 14 эпизодов взяточничества и 9 фигурантов
В Киевской области командир воинской части брал деньги с военных за неофициальные «отпуска» – ГБР
Фото: ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира одной из воинских частей в Киевской области, который систематически получал неправомерную выгоду от подчиненных военнослужащих.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ГБР, в течение 2023 года офицер на постоянной основе требовал и получал деньги за неофициальные разрешения на оставление места службы. Это давало военнослужащим возможность выезжать за пределы Киевского гарнизона. Средства подчиненные перечисляли на личную банковскую карту командира.

Следствие установило, что чиновник использовал служебное положение для личного обогащения, оказывая давление на подчиненных и ставя их в зависимое положение.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали 14 эпизодов получения неправомерной выгоды от девяти военнослужащих.

Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, по данным ГБР, в течение 2025 года о подозрении сообщили девяти военнослужащим, которые передавали деньги должностному лицу. Их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ взятка деньги военные ГБР Киевская область военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]