В Киевской области командир воинской части брал деньги с военных за неофициальные «отпуска» – ГБР

ГБР и СБУ задокументировали 14 эпизодов взяточничества и 9 фигурантов

Фото: ГБР

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира одной из воинских частей в Киевской области, который систематически получал неправомерную выгоду от подчиненных военнослужащих.

По данным ГБР, в течение 2023 года офицер на постоянной основе требовал и получал деньги за неофициальные разрешения на оставление места службы. Это давало военнослужащим возможность выезжать за пределы Киевского гарнизона. Средства подчиненные перечисляли на личную банковскую карту командира.

Следствие установило, что чиновник использовал служебное положение для личного обогащения, оказывая давление на подчиненных и ставя их в зависимое положение.

В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали 14 эпизодов получения неправомерной выгоды от девяти военнослужащих.

Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — просьба и получение неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, по данным ГБР, в течение 2025 года о подозрении сообщили девяти военнослужащим, которые передавали деньги должностному лицу. Их действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды. Обвинительные акты в отношении них уже направлены в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.