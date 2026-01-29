  1. В Україні

На Київщині командир військової частини брав гроші з військових за неофіційні «відпустки» – ДБР

12:24, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ДБР і СБУ задокументували 14 епізодів хабарництва і 9 фігурантів.
На Київщині командир військової частини брав гроші з військових за неофіційні «відпустки» – ДБР
Фото: ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники ДБР спільно зі СБУ викрили командира однієї з військових частин у Київській області, який систематично отримував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними ДБР, упродовж 2023 року офіцер на постійній основі вимагав та одержував гроші за неофіційні дозволи на залишення місця служби. Це давало військовослужбовцям можливість виїжджати за межі Київського гарнізону. Кошти підлеглі перераховували на особисту банківську картку командира.

Слідство встановило, що посадовець використав службове становище для особистого збагачення, чинячи тиск на підлеглих і ставлячи їх у залежне становище.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували 14 епізодів отримання неправомірної вигоди від дев’яти військовослужбовців.

Командиру військової частини повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прохання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, за даними ДБР, протягом 2025 року про підозру повідомили дев’ятьом військовослужбовцям, які передавали гроші посадовцю. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України — надання неправомірної вигоди. Обвинувальні акти щодо них уже скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ хабар гроші військові ДБР Київська область військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]