На Київщині командир військової частини брав гроші з військових за неофіційні «відпустки» – ДБР

ДБР і СБУ задокументували 14 епізодів хабарництва і 9 фігурантів.

Працівники ДБР спільно зі СБУ викрили командира однієї з військових частин у Київській області, який систематично отримував неправомірну вигоду від підлеглих військовослужбовців.

За даними ДБР, упродовж 2023 року офіцер на постійній основі вимагав та одержував гроші за неофіційні дозволи на залишення місця служби. Це давало військовослужбовцям можливість виїжджати за межі Київського гарнізону. Кошти підлеглі перераховували на особисту банківську картку командира.

Слідство встановило, що посадовець використав службове становище для особистого збагачення, чинячи тиск на підлеглих і ставлячи їх у залежне становище.

У межах досудового розслідування правоохоронці задокументували 14 епізодів отримання неправомірної вигоди від дев’яти військовослужбовців.

Командиру військової частини повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прохання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, за даними ДБР, протягом 2025 року про підозру повідомили дев’ятьом військовослужбовцям, які передавали гроші посадовцю. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України — надання неправомірної вигоди. Обвинувальні акти щодо них уже скеровано до суду.

