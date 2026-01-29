Петиция об отмене взыскания алиментов с боевых выплат военных не набрала необходимого количества голосов

Обращение к правительству поддержали только 53 человека из более чем 25 тысяч необходимых.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Петиция на сайте правительства с призывом отменить удержание алиментов с дополнительных боевых выплат военнослужащих не набрала необходимого для рассмотрения количества подписей.

Согласно информации на правительственной платформе, петиция была подана 28 октября. По состоянию на 29 января она собрала 53 голоса из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения Кабмином.

В обосновании обращения отмечалось, что после взыскания алиментов военнослужащий, находящийся на фронте, получает около 30 тысяч гривен. Автор петиции считала такие отчисления несправедливыми и нарушающими моральные и этические нормы.

В связи с этим в петиции содержался призыв отменить соответствующее правительственное решение и запретить взыскание алиментов с дополнительного вознаграждения военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях, оставив отчисления только с основного денежного обеспечения.

Кабинет Министров Постановлением №1263 от 11 ноября 2022 года разрешил взимать алименты с дополнительного вознаграждения военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Если брать 30 000 грн дополнительное вознаграждение, то военному остается 20 000 грн. Считаю такое взыскание несправедливым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.