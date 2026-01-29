  1. В Україні

Петиція про скасування стягнення аліментів з бойових виплат військових не набрала необхідної кількості голосів

16:53, 29 січня 2026
Звернення до уряду підтримали лише 53 особи з понад 25 тисяч необхідних.
Петиція на сайті уряду із закликом скасувати утримання аліментів з додаткових бойових виплат військовослужбовців не набрала необхідної для розгляду кількості підписів.

Згідно з інформацією на урядовій платформі, петицію подали 28 жовтня. Станом на 29 січня вона зібрала 53 голоси з 25 тисяч необхідних для її розгляду Кабміном.

В обґрунтуванні звернення зазначалося, що після стягнення аліментів військовослужбовець, який перебуває на фронті, отримує близько 30 тисяч гривень. Авторка петиції вважала такі відрахування несправедливими та такими, що порушують моральні й етичні норми.

У зв’язку з цим у петиції містився заклик скасувати відповідне урядове рішення та заборонити стягнення аліментів із додаткової винагороди військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, залишивши відрахування лише з основного грошового забезпечення.

Кабінет Міністрів Постановою №1263 від 11 листопада 2022 року дозволив стягувати аліменти з додаткової винагороди військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Якщо брати 30 000 грн додаткову винагороду, то військовому залишається 20 000 грн. Вважаю таке стягнення несправедливим.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

