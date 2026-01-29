В Украине рекордный рост касс в смартфоне – кто действительно выиграл от нового подсчета

В Украине работает более 1 млн РРО и ПРРО, доля «касс в смартфоне» достигла 80%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине сейчас работает 1,05 млн регистраторов расчетных операций (РРО и ПРРО). За год их общее количество выросло на 11%, свидетельствуют данные Государственной налоговой службы. Подавляющее большинство составляют программные регистраторы — так называемые ПРРО или «кассы в смартфоне», доля которых достигла 80%, сообщает Опендатабот.

Количество программных РРО за год увеличилось на 19%, тогда как классических касс стало меньше на 14%. Такая тенденция продолжается с момента введения ПРРО в 2020 году. Наибольший рост зафиксировали в первый год полномасштабного вторжения, когда использование РРО или ПРРО стало обязательным для значительно более широкого круга ФЛП. Тогда количество программных касс выросло в 1,8 раза за год. До начала полномасштабной войны их доля составляла 39%, сейчас — 80%. Количество классических РРО сократилось до чуть более 214 тысяч и продолжает уменьшаться.

По данным Опендатабот, вместе с количеством касс растет и объем расчетных операций. В среднем бизнес ежемесячно пробивал 870 млн чеков — за год их количество увеличилось на 10%. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году. В то же время в 2023-2024 годах прирост был существенно выше и достигал около 30% ежегодно.

Общая сумма платежей, прошедших через РРО и ПРРО в 2025 году, составила 5,67 трлн грн, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2024 году рост был рекордным и достиг 73%.

Средний чек в 2025 году составил 544 грн — это более чем вдвое превышает показатель довоенного периода. Наиболее резко средний чек вырос в 2024 году — сразу на треть, а в 2025-м прибавил еще 16%.

В то же время Государственная налоговая служба в 2025 году провела 37 211 проверок бизнеса по использованию РРО и ПРРО — на 5% больше, чем годом ранее. Количество штрафов за нарушения уменьшилось на 5%. В целом предпринимателей оштрафовали в 41 283 случаях на сумму 2,3 млрд грн.

Средний размер штрафа в 2025 году составил 56 тыс. грн. Наиболее высоким этот показатель был в 2024 году — 85 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.