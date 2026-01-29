  1. В Україні

В Україні рекордне зростання кас у смартфоні – хто справді виграв від нового підрахунку

18:05, 29 січня 2026
В Україні працює понад 1 млн РРО та ПРРО, частка «кас у смартфоні» сягнула 80%.
В Україні наразі працює 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій (РРО та ПРРО). За рік їхня загальна кількість зросла на 11%, свідчать дані Державної податкової служби. Переважну більшість становлять програмні реєстратори — так звані ПРРО або «каси у смартфоні», частка яких досягла 80%, повідомляє Опендатабот.

Кількість програмних РРО за рік збільшилася на 19%, тоді як класичних кас стало менше на 14%. Така тенденція триває з моменту запровадження ПРРО у 2020 році. Найбільше зростання зафіксували у перший рік повномасштабного вторгнення, коли використання РРО або ПРРО стало обов’язковим для значно ширшого кола ФОПів. Тоді кількість програмних кас зросла у 1,8 раза за рік. До початку повномасштабної війни їхня частка становила 39%, нині — 80%. Кількість класичних РРО скоротилася до трохи більш як 214 тисяч і продовжує зменшуватися.

За даними Опендатабот, разом із кількістю кас зростає й обсяг розрахункових операцій. У середньому бізнес щомісяця пробивав 870 млн чеків — за рік їхня кількість збільшилася на 10%. Це у півтора раза більше, ніж у 2021 році. Водночас у 2023-2024 роках приріст був суттєво вищим і сягав близько 30% щороку.

Загальна сума оплат, що пройшли через РРО та ПРРО у 2025 році, становила 5,67 трлн грн, що на 28% більше, ніж роком раніше. У 2024 році зростання було рекордним і досягло 73%.

Середній чек у 2025 році склав 544 грн — це більш ніж удвічі перевищує показник довоєнного періоду. Найрізкіше середній чек зріс у 2024 році — одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.

Водночас Державна податкова служба у 2025 році провела 37 211 перевірок бізнесу щодо використання РРО та ПРРО — на 5% більше, ніж роком раніше. Кількість штрафів за порушення зменшилася на 5%. Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках на суму 2,3 млрд грн.

Середній розмір штрафу у 2025 році становив 56 тис. грн. Найвищим цей показник був у 2024 році — 85 тис. грн.

