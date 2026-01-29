В Киеве прокуратура просит через суд обязать КГГА убрать свалку

Прокуратура просит суд обязать КГГА убрать несанкционированную свалку на Осокорках.

Дарницкая окружная прокуратура Киева обратилась с иском в суд, в котором просит обязать Киевскую городскую государственную администрацию принять меры по ликвидации несанкционированной свалки в Дарницком районе.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, речь идет о засоренном земельном участке вдоль улицы Коллекторной. На этой территории в течение длительного времени накапливались бытовые и строительные отходы. По результатам обследования, проведенного с участием специалистов Государственной экологической инспекции Столичного округа, площадь засорения составляет почти 0,7 гектара.

В прокуратуре отмечают, что КГГА как орган, уполномоченный решать такие вопросы и обеспечивать ликвидацию несанкционированных свалок в столице, соответствующих мер не принимает. Такая бездеятельность, по оценке прокуратуры, и стала основанием для обращения в суд.

Иск подан в Киевский окружной административный суд, который уже открыл производство по делу. Прокурор просит суд обязать КГГА принять конкретные меры по ликвидации стихийной свалки.

В прокуратуре также напомнили, что это уже второй аналогичный иск Дарницкой окружной прокуратуры к КГГА. Первый касается ликвидации другой несанкционированной свалки, расположенной от улицы Соломии Крушельницкой, 15 в сторону улицы Коллекторной в Дарницком районе города Киева. Он находится на рассмотрении суда.

