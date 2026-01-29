У Києві прокуратура просить через суд зобов’язати КМДА прибрати сміттєзвалище

Прокуратура просить суд зобов’язати КМДА прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дарницька окружна прокуратура Києва звернулась з позовом до суду, в якому просить зобов’язати Київську міську державну адміністрацію вжити заходів щодо ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища у Дарницькому районі.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, йдеться про засмічену земельну ділянку вздовж вулиці Колекторної. На цій території протягом тривалого часу накопичувалися побутові та будівельні відходи. За результатами обстеження, проведеного за участі спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу, площа засмічення становить майже 0,7 гектара.

У прокуратурі зазначають, що КМДА як орган, уповноважений вирішувати такі питання та забезпечувати ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ у столиці, відповідних заходів не вживає. Така бездіяльність, за оцінкою прокуратури, і стала підставою для звернення до суду.

Позов подано до Київського окружного адміністративного суду, який уже відкрив провадження у справі. Прокурор просить суд зобов’язати КМДА вжити конкретних заходів для ліквідації стихійного сміттєзвалища.

У прокуратурі також нагадали, що це вже другий аналогічний позов Дарницької окружної прокуратури до КМДА. Перший стосується ліквідації іншого несанкціонованого сміттєзвалища, розташованого від вулиці Соломії Крушельницької, 15 у бік вулиці Колекторної у Дарницькому районі міста Києва. Він перебуває на розгляді суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.