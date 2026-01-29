  1. В Украине

Отопление в Киеве во время отключений света – как начисляют плату за тепло

21:23, 29 января 2026
Дома со счетчиками платят за фактически потребленное тепло, остальные – по данным о подаче и отсутствии электроэнергии.
В Киевтеплоэнерго разъяснили порядок начисления платы за отопление и влияние вынужденных отключений электроэнергии на объемы потребленного тепла. Об этом сообщает Киевтеплоэнерго.

По данным компании, дома с домовыми счетчиками тепла платят исключительно за фактически потребленные гигакалории. В многоэтажках без приборов учета начисления осуществляются с учетом периодов отсутствия электроснабжения и подачи тепла.

Отключения электричества на несколько часов практически не влияют на объемы потребленного тепла, пояснили в Киевтеплоэнерго. Из-за кратковременных перерывов батареи и вода в домовых контурах охлаждаются, но после возобновления подачи теплоноситель быстро «добирает» тепло, восстанавливая температуру до исходных значений. Экономия при этом минимальна или отсутствует.

Почти 90% многоэтажек столицы оборудованы домовыми счетчиками, и жители этих домов платят за фактически потребленные объемы. В домах без счетчиков тариф рассчитывается на основе тепловой нагрузки с учетом количества часов подачи тепла и среднемесячной температуры наружного воздуха.

В условиях аварийных отключений при начислении платы для таких домов учитываются собственные данные о работе тепловых источников, информация от управляющих дома и ДТЭК «Киевские электросети».

Для домов с независимой системой отопления, где теплоноситель централизованной системы не смешивается с внутридомовым, начисление осуществляется на основе данных оператора электросетей. Жители или управляющие таких домов могут самостоятельно инициировать корректировку, добавив письменное обращение с данными о схеме теплоснабжения и информацией о часах отсутствия электроэнергии.

Киев свет отопление графики отключений света коммунальные услуги

