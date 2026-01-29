  1. В Україні

21:23, 29 січня 2026
Будинки з лічильниками сплачують за фактично спожите тепло, інші — за даними про подачу та відсутність електроенергії.
Опалення у Києві під час відключень світла – як нараховують плату за тепло
У Київтеплоенерго роз’яснили порядок нарахування плати за опалення та вплив вимушених відключень електроенергії на обсяги спожитого тепла. Про це повідомляє Київтеплоенерго.

За даними компанії, будинки з будинковими лічильниками тепла сплачують виключно за фактично спожиті гігакалорії. У багатоповерхівках без приладів обліку нарахування здійснюються з урахуванням періодів відсутності електропостачання та подачі тепла.

Відключення електрики на кілька годин практично не впливають на обсяги спожитого тепла, пояснили у Київтеплоенерго. Через короткочасні перерви батареї та вода в будинкових контурах охолоджуються, але після відновлення подачі теплоносій швидко «добирає» тепло, відновлюючи температуру до початкових значень. Економія при цьому мінімальна або відсутня.

Майже 90% багатоповерхівок столиці обладнані будинковими лічильниками, і мешканці цих будинків сплачують за фактично спожиті обсяги. У будинках без лічильників тариф розраховується на основі теплового навантаження з урахуванням кількості годин подачі тепла та середньомісячної температури зовнішнього повітря.

В умовах аварійних відключень при нарахуванні плати для таких будинків враховуються власні дані про роботу теплових джерел, інформація від управителів будинку та ДТЕК «Київські електромережі».

Для будинків з незалежною системою опалення, де теплоносій централізованої системи не змішується з внутрішньобудинковим, нарахування здійснюється на основі даних оператора електромереж. Мешканці або управителі таких будинків можуть самостійно ініціювати коригування, додавши письмове звернення з даними про схему теплопостачання та інформацію про години відсутності електроенергії.

