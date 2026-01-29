По доходам, активам, работникам – в Украине готовят новую систему классификации бизнеса

Кабмин одобрил законопроект об определении микро-, малых и средних предприятий в соответствии с европейскими стандартами.

Кабмин одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов предпринимательства», сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Законопроект предусматривает внесение изменений в законы «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине» и «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» для приведения их в соответствие с Рекомендацией Еврокомиссии 2003/361/ЕС.

Законопроект предлагает определять категории предприятий по трем критериям: среднее количество работников в расчете на полную занятость за календарный год, объем чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за год и/или балансовая стоимость активов на конец года.

Категории предприятий по законопроекту:

Микропредприятия — до 9 работников и по крайней мере один из критериев: годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро, или балансовая стоимость активов, которая не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро.

Малые предприятия — до 49 работников и по крайней мере один из критериев: годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро, или балансовая стоимость активов, которая не превышает сумму, эквивалентную 10 млн евро.

Средние предприятия — до 249 работников и по крайней мере один из критериев: годовой доход не превышает сумму, эквивалентную 50 млн евро, или балансовая стоимость активов, которая не превышает сумму, эквивалентную 43 млн евро.

Крупные предприятия — те, которые не соответствуют критериям микро-, малого или среднего бизнеса.

Проект также предусматривает, что предприятия, которые не обязаны вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность, могут получать статус микро-, малого или среднего предприятия без учета балансовой стоимости активов.

Кроме того, юридические лица, в уставном капитале которых не менее 25% принадлежит государству или органу местного самоуправления (за исключением небольших общин с бюджетом менее 10 млн евро и населением до 5000 человек), не классифицируются как микро-, малые или средние предприятия.

