  1. В Україні
  2. / Законодавство

За доходами, активами, працівниками – в Україні готують нову систему класифікації бізнесу

15:41, 29 січня 2026
Кабмін схвалив законопроект про визначення мікро-, малих та середніх підприємств відповідно до європейських стандартів.
Кабмін схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва», повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Законопроект передбачає внесення змін до законів «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб» для приведення їх у відповідність до Рекомендації Єврокомісії 2003/361/ЄС.

Законопроект пропонує визначати категорії підприємств за трьома критеріями: середня кількість працівників у розрахунку на повну зайнятість за календарний рік, обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік та/або балансову вартість активів на кінець року.

Категорії підприємств за законопроектом:

  • Мікропідприємства — до 9 працівників і принаймні один із критеріїв: річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро або балансова вартість активів, яка не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро.
  • Малі підприємства — до 49 працівників і принаймні один із критеріїв: річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро або балансова вартість активів, яка не перевищує суму, еквівалентну  10 млн євро.
  • Середні підприємства — до 249 працівників і принаймні один із критеріїв: річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро або балансова вартість активів, яка не перевищує суму, еквівалентну  43 млн євро.
  • Великі підприємства — ті, що не відповідають критеріям мікро-, малого чи середнього бізнесу.

Проект також передбачає, що підприємства, які не зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, можуть отримувати статус мікро-, малого чи середнього підприємства без врахування балансової вартості активів.

Крім того, юридичні особи, у статутному капіталі яких не менше ніж 25% належить державі або органу місцевого самоврядування (за винятком невеликих громад із бюджетом меншим 10 млн євро та населенням до 5 000 осіб), не класифікуються як мікро-, малі або середні підприємства.

законопроект бізнес ЄС Кабінет Міністрів України

