Льготы на ввоз энергетического оборудования продлили до 2029 года

Налоговые льготы на импорт энергетического оборудования будут действовать для бизнеса и граждан, но с определенными исключениями.

Срок действия льготного режима ввоза энергетического оборудования на таможенную территорию Украины продлен до 1 января 2029 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как отмечается, учитывая необходимость усиления автономности энергосистемы и готовности к возможным вызовам, в начале декабря 2025 года были приняты Законы Украины № 4698-ІХ и № 4710-ІХ. Они предусматривают продление действия налоговой льготы по коду «245» в соответствии с Классификатором освобождений от уплаты таможенных платежей.

Кто может воспользоваться льготой

По данным ГТС, законодательные изменения позволяют ввозить оборудование без уплаты таможенных платежей как предприятиям, так и гражданам. Льготный режим применяется к товарам, которые непосредственно ввозятся на таможенную территорию Украины, а также к тем, которые пересылаются.

В то же время действие льготы не распространяется на товары, имеющие происхождение или ввозимые из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором в отношении Украины.

Какое оборудование подпадает под освобождение

Льгота охватывает оборудование, критически важное для генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о:

электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием мощностью свыше 7,5 кВА, классифицируемые по кодам УКТЗЕД: 8502 20 40 90 — от 7,5 кВА до 375 кВА; 8502 20 60 90 — свыше 375 кВА до 750 кВА; 8502 20 80 90 — свыше 750 кВА;

ветроэнергетические электрогенераторные установки (код 8502 31 00 00 УКТЗЕД);

литий-ионные электрические аккумуляторы, классифицируемые в товарной подкатегории 8507 60 00 00 УКТЗЕД.

К литий-ионным аккумуляторам, на которые распространяется льгота, относятся литий-кобальтовые, литий-ферум-фосфатные, литий-манган-оксидные и литий-никель-манган-кобальт-оксидные батареи. Литий-полимерные аккумуляторы в соответствии с требованиями УКТЗЕД также классифицируются по этой же подкатегории и освобождаются от уплаты таможенных платежей.

Какие товары не подпадают под льготу

Кроме того, в ГТС отмечается, что освобождение не применяется к электрогенераторным установкам мощностью менее 7,5 кВА, а также к установкам хранения энергии, в частности зарядным станциям и павербанкам, мощностью менее 300 Вт.

Таможенное оформление таких товаров осуществляется в общем порядке с уплатой ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

