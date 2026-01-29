  1. В Украине

Льготы на ввоз энергетического оборудования продлили до 2029 года

17:11, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Налоговые льготы на импорт энергетического оборудования будут действовать для бизнеса и граждан, но с определенными исключениями.
Льготы на ввоз энергетического оборудования продлили до 2029 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Срок действия льготного режима ввоза энергетического оборудования на таможенную территорию Украины продлен до 1 января 2029 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, учитывая необходимость усиления автономности энергосистемы и готовности к возможным вызовам, в начале декабря 2025 года были приняты Законы Украины № 4698-ІХ и № 4710-ІХ. Они предусматривают продление действия налоговой льготы по коду «245» в соответствии с Классификатором освобождений от уплаты таможенных платежей.

Кто может воспользоваться льготой

По данным ГТС, законодательные изменения позволяют ввозить оборудование без уплаты таможенных платежей как предприятиям, так и гражданам. Льготный режим применяется к товарам, которые непосредственно ввозятся на таможенную территорию Украины, а также к тем, которые пересылаются.

В то же время действие льготы не распространяется на товары, имеющие происхождение или ввозимые из страны, признанной государством-оккупантом или государством-агрессором в отношении Украины.

Какое оборудование подпадает под освобождение

Льгота охватывает оборудование, критически важное для генерации и распределения электроэнергии. В частности, речь идет о:

  • электрогенераторные установки с поршневым двигателем с искровым зажиганием мощностью свыше 7,5 кВА, классифицируемые по кодам УКТЗЕД: 8502 20 40 90 — от 7,5 кВА до 375 кВА; 8502 20 60 90 — свыше 375 кВА до 750 кВА; 8502 20 80 90 — свыше 750 кВА;
  • ветроэнергетические электрогенераторные установки (код 8502 31 00 00 УКТЗЕД);
  • литий-ионные электрические аккумуляторы, классифицируемые в товарной подкатегории 8507 60 00 00 УКТЗЕД.

К литий-ионным аккумуляторам, на которые распространяется льгота, относятся литий-кобальтовые, литий-ферум-фосфатные, литий-манган-оксидные и литий-никель-манган-кобальт-оксидные батареи. Литий-полимерные аккумуляторы в соответствии с требованиями УКТЗЕД также классифицируются по этой же подкатегории и освобождаются от уплаты таможенных платежей.

Какие товары не подпадают под льготу

Кроме того, в ГТС отмечается, что освобождение не применяется к электрогенераторным установкам мощностью менее 7,5 кВА, а также к установкам хранения энергии, в частности зарядным станциям и павербанкам, мощностью менее 300 Вт.

Таможенное оформление таких товаров осуществляется в общем порядке с уплатой ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес энергетика льготы граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]