  1. В Украине

Кабинет Министров изменил порядок утверждения переводов актов acquis ЕС

17:44, 29 января 2026
Правительство обновило Регламент и ввело новые подходы к проверке качества переводов в рамках евроинтеграции.
Кабинет Министров изменил порядок утверждения переводов актов acquis ЕС
Кабинет Министров внес изменения в Регламент правительства. Как сообщается, решением Кабмина из Регламента исключена норма, которая предусматривала утверждение переводов актов acquis ЕС и актов законодательства Украины правительственным комитетом, в компетенцию которого относятся вопросы европейской и евроатлантической интеграции. Также уточнено использование термина «акт права Европейского Союза (acquis ЕС)».

Кроме того, правительство обновило Порядок осуществления перевода на украинский язык актов Европейского Союза acquis communautaire и на английский язык актов законодательства Украины, связанных с выполнением обязательств в сфере европейской интеграции. В документе приведена в соответствие терминология и внедрены новые виды проверок качества перевода — юридическая и лингвистическая.

Изменениями также определен новый механизм утверждения переводов: отныне это будет осуществлять руководитель государственного учреждения «Офис по развитию предпринимательства и экспорта». В то же время исключены нормы относительно рассмотрения переводов на заседаниях рабочей (экспертной) группы по оценке качества перевода актов acquis ЕС и актов законодательства Украины, а также их утверждения правительственным комитетом, в компетенцию которого относятся вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

ЕС правительство Кабинет Министров Украины

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроект предусматривает, что нотариусы будут предоставлять информацию о суммах оформленных договоров, что позволит Пенсионному фонду Украины контролировать полноту начисления пенсионных взносов.

Верховная Рада планирует усилить судебную защиту в делах о пропавших без вести: что изменится

Верховная Рада планирует упростить путь к признанию лица безвестно отсутствующим во время войны.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

