Кабинет Министров изменил порядок утверждения переводов актов acquis ЕС

Правительство обновило Регламент и ввело новые подходы к проверке качества переводов в рамках евроинтеграции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Регламент правительства. Как сообщается, решением Кабмина из Регламента исключена норма, которая предусматривала утверждение переводов актов acquis ЕС и актов законодательства Украины правительственным комитетом, в компетенцию которого относятся вопросы европейской и евроатлантической интеграции. Также уточнено использование термина «акт права Европейского Союза (acquis ЕС)».

Кроме того, правительство обновило Порядок осуществления перевода на украинский язык актов Европейского Союза acquis communautaire и на английский язык актов законодательства Украины, связанных с выполнением обязательств в сфере европейской интеграции. В документе приведена в соответствие терминология и внедрены новые виды проверок качества перевода — юридическая и лингвистическая.

Изменениями также определен новый механизм утверждения переводов: отныне это будет осуществлять руководитель государственного учреждения «Офис по развитию предпринимательства и экспорта». В то же время исключены нормы относительно рассмотрения переводов на заседаниях рабочей (экспертной) группы по оценке качества перевода актов acquis ЕС и актов законодательства Украины, а также их утверждения правительственным комитетом, в компетенцию которого относятся вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.