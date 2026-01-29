  1. В Україні

Кабінет Міністрів змінив порядок затвердження перекладів актів acquis ЄС

17:44, 29 січня 2026
Уряд оновив Регламент і запровадив нові підходи до перевірки якості перекладів у межах євроінтеграції.
Кабінет Міністрів вніс зміни до Регламенту уряду. Як повідомляється, рішенням Кабміну з Регламенту виключено норму, яка передбачала затвердження перекладів актів acquis ЄС та актів законодавства України урядовим комітетом, до компетенції якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції. Також уточнено використання терміна «акт права Європейського Союзу (acquis ЄС)».

Крім того, уряд оновив Порядок здійснення перекладу на українську мову актів Європейського Союзу acquis communautaire та на англійську мову актів законодавства України, що пов’язані з виконанням зобов’язань у сфері європейської інтеграції. У документі приведено у відповідність термінологію та запроваджено нові види перевірок якості перекладу — юридичну та лінгвістичну.

Змінами також визначено новий механізм затвердження перекладів: відтепер це здійснюватиме керівник державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту». Водночас виключено норми щодо розгляду перекладів на засіданнях робочої (експертної) групи з оцінки якості перекладу актів acquis ЄС та актів законодавства України, а також їх затвердження урядовим комітетом, до компетенції якого належать питання європейської та євроатлантичної інтеграції.

